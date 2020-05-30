Яких знаків Зодіаку везіння буде переслідувати на початку літа

Постарайтеся почати літо 2020 року правильно, з позитивної ноти, радять астрологи.

Астрологи розкажуть вам про те, яким буде майбутній тиждень, з 1 по 7 червня, яким буде настрій зірок і як можна подолати труднощі. При цьому вони виділили щасливчиків першого тижня літа, пише SlovoFraza.

Терези

У Терезів на початку літа почнеться сприятливий період для любовних пригод. Це ідеальний час для пошуку другої половинки, флірту й швидкоплинних романів. Всім, хто перебуває у стосунках, бажано присвятити себе другій половинці. Зрозуміло, не варто забувати й про роботу. Терезам на цьому тижні буде простіше приймати важливі рішення.

Скорпіон

Скорпіонам на цьому тижні посміхнеться велика удача в справах та в бізнесі. Це ідеальний час для здійснення угод, підписання паперів, зміни роботи й пошуку натхнення. Успіх чекає на представників творчих професій, а також на всіх, чия робота пов'язана з цифрами.

Водолій

У Водоліїв очікується дуже сприятливий і продуктивний період. Зірки допоможуть їм втілити в життя свої мрії, досягти важливих цілей у коханні та на роботі. Змінити життя на краще допоможе закон тяжіння думок. Важливо думати про хороше і менше фокусуватися на неприємностях, тоді життя зміниться на ліпше. У справах та в коханні варто проявляти поменше нахабства і хитрості.