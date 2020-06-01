Два знаки Зодіаку спіткає невдача на початку червня

Деяким знакам Зодіаку не пощастить цього тижня, прогнозує астролог.

Астролог Павло Глоба склав гороскоп для представників всіх знаків Зодіаку на тиждень з 1 по 7 червня.

При цьому він виділив знаки Зодіаку, яким, за його прогнозами, не пощастить у цей період, пише SlovoFraza.

Овен

Початок тижня обіцяє бути сумбурним та непередбачуваним через дисгармонію зірок і планет. Зате ближче до 5 червня обстановка помітно покращиться. Якщо початок тижня 1 та 2 червня краще провести в спокої та не ризикувати, то наприкінці тижня можна дати волю почуттям.

Скорпіон

Скорпіонам варто остерігатися самозакоханих людей, які зациклені на собі. Це дуже важливо у справах і роботі, тому що такі особи можуть бути схильні до зради. Особливо обережними варто бути 3 червня. У середу велика ймовірність розчаруватися в оточенні та у вчинках близьких.

Раніше астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку пощастить з грошима з 1 по 7 червня.