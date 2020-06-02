Астрологи назвали найбільш підступні і маніпулятивні знаки Зодіаку

Не вірте жодному їхньому слову або, принаймні, сприймайте все, що вони говорять, з великою обережністю.

Астрологи назвали самі підступні і маніпулятивні знаки Зодіаку.

Про це пише "Клубер".

Не вірте жодному їхньому слову або, принаймні, сприймайте все, що вони говорять, з великою обережністю. Близнюки часто дійсно вірять в щирість своїх намірів, але проблема в тому, що їхня думка дуже часто змінюється. І вам не наздогнати за цим стрімким потоком.

Людина, народжена під цим знаком, точно знає, що сказати, приправивши свої слова неабиякою кількістю емоцій. Ракам подобається отримувати те, що вони хочуть, і немає нічого, на що вони не підуть заради досягнення своєї мети. І не важливо, наскільки ця мета реальна або ефемерна. Раки є абсолютними майстрами маніпуляції словами... і сльозами.

Лев егоцентрична і тому переконаний, що бажання всіх оточуючих збігаються з його власними. Тому він намагатиметься маніпулювати іншими людьми, намагаючись примусити їх робити тільки те, що принесе йому вигоду. Для цього Лев всіма можливими і неможливими способами буде переконувати вас, що всі інші ігри не стоять свічок.

Водолію подобається зверхньо спостерігати за тим, як інші люди закохуються в нього. І варто йому отримати бажане, він відразу ж остигає, починає нудьгувати і шукати щось новеньке. А якщо помітить, що ви самі втрачаєте інтерес, то почне використовувати всі важелі для маніпулювання, щоб повернути вас на «шлях істинний».