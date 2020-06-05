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П'ятниця, 05.06.2020
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Гороскоп на 5 червня: що чекає на Овнів, Стрільців, Риб та інші знаки Зодіаку

Гороскоп на 5 червня: що чекає на Овнів, Стрільців, Риб та інші знаки Зодіаку
07:18 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Емоційна нестабільність Овнів може стати причиною конфліктів на роботі і вдома.

Овен: 

Зірки дарують вам випробування. Емоційна нестабільність може стати причиною конфліктів на роботі і вдома. Не проявляйте активності у комерційних справах — вам буде складно тверезо оцінити свої можливості і не ганятися за порожніми прожектами. Незважаючи на зусилля, ви не зумієте подолати всі перешкоди на своєму шляху.

Тілець

День рівноваги, гармонії з навколишнім світом, справедливості. Досить вдалий час для ділових операцій, пов'язаних з ризиком, хоча особливих фінансових прибутків очікувати не доводиться. В оточенні можуть статися зміни: поява нових людей дозволить брати участь у нових проектах. Вечір проведіть наодинці зі своїми думками, в тиші і самоті. Використовуйте сприятливий момент для того, щоб розібратися з відкладеними справами або невирішеними проблемами, для обмірковування справ, відкладених до нових віників. Сни здійсняться, до повного задоволення.

Близнюки

Несприятливий день для здоров'я. Особливо уважним потрібно бути чоловікам-Близнюкам. Життєвий потенціал на низькому рівні. Виключіть всякі негативні емоції або фізичні навантаження. Невдалий час для ділових операцій, пов'язаних з ризиком. Не звертайте уваги на дрібні неприємності — пройде час, і все владнається. Особисті відносини порадують своєю відвертістю і теплотою. Не виключено, що до вас завітають давні знайомі. Вечір проведіть наодинці зі своїми думками, в тиші і самоті. Використовуйте сприятливий момент для того, щоб розібратися з відкладеними справами або невирішеними проблемами.

Рак

Цей день запам'ятається вам поверненням до минулого. Можливо, саме сьогодні вам захочеться побути наодинці зі своїми думками, в тиші і самоті. Використовуйте сприятливий момент для обмірковування справ, відкладених на безвік. Потрібно знайти компроміс між тим, що хочеться, і тим, що треба.

Лев

Зірки, як і раніше посилають вам випробування. Не проявляйте активності у комерційних справах — вам буде складно тверезо оцінити свої можливості. Ви не зможете сьогодні подолати всі перешкоди на своєму шляху. Потрібно бути дуже обережним і уважним у будь-якій справі: ситуація може скластися зовсім не так, як ви очікуєте. Швидше за все вашим планам і надіям не судилося здійснитися. Ймовірні фінансові втрати або проблеми з друзями.

Діва

Критичний день. На роботі і вдома вірогідна нестабільність. Емоційна чутливість може стати причиною неврівноваженість і дратівливість. Можливі різкі і раптові перепади в настрої, болісні сни або головні болі. Вам необхідно тверезо оцінити дійсність і не ганятися за порожніми прожектами. Не проявляйте активності в комерційних справах.

Терези

Критичний день. На роботі і вдома вірогідна нестабільність. Зірки рекомендують тверезо оцінити дійсність, не ганятися за порожніми прожектами і не вірити обіцянкам. Незважаючи на зусилля, ви не зумієте подолати всі перешкоди. Не конфліктуйте з оточуючими, не нав'язуйте своїх думок. У другій половині дня можливі різкі і раптові перепади в настрої або головні болі.

Скорпіон

Несприятливий день. Сьогодні можливі грубі помилки та прорахунки. Не варто будувати великих планів, починати нові справи, краще зайнятися домашніми проблемами. Ділові зустрічі не принесуть бажаних результатів, перенесіть їх на інший день. Люди, з якими ви познайомитеся в цей день, напевно будуть мати у вашому житті велике значення.

Стрілець

Несприятливий день. Особливо уважним потрібно бути чоловікам-Стрільцям — молодий місяць їх життєвий потенціал знижується. Невдалий час для ділових і комерційних операцій, пов'язаних з ризиком. Використовуйте сприятливий момент для того, щоб розібратися з невирішеними проблемами в міжособистісних стосунках.

Діва

Критичний день. Нестабільність в особистому житті може стати причиною неврівноваженість і дратівливість. Можливі різкі і раптові зміни в службове або суспільне становище, пов'язані з наклепом і підступами недоброзичливців. Вам необхідно тверезо оцінити своє оточення.

Водолій

День одкровень, очищення думок, роздумів, несприятливий для початку нової справи і загрожує труднощами в особистих і сімейних відносинах. Відмовтеся від будь-якої активної діяльності, не проявляйте ініціативу. Твереза оцінка ситуації і оточуючих вас людей, здоровий глузд допоможуть вам із честю вийти з положення, що створилося.

Риби

Пасивний день. Очікується зниження рівня життєвих сил. Ділові зустрічі не принесуть бажаних результатів, тому краще перенести їх. Будьте уважні при роботі з діловими та цінними паперами. Емоційне життя може бути нестабільною: або екзальтованого, або пригніченою. Посилиться відчуження і підозрілість стосовно оточуючих.

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Гороскоп, Астрология, Овен, Зірки, Стрілець.
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