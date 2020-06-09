Скачать
Вівторок, 09.06.2020
В Україні підтвердили 27 856 випадків COVID-19, за добу - 394
В Україні підтвердили 27 856 випадків COVID-19, за добу - 394
США і Росія проведуть переговори щодо ядерних озброєнь
США і Росія проведуть переговори щодо ядерних озброєнь
Суркісу запропонували план розвитку Динамо, у Шевченка буде новий помічник
Суркісу запропонували план розвитку Динамо, у Шевченка буде новий помічник
Актор Михайло Єфремов в стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП
Актор Михайло Єфремов в стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП

Астрологи назвали знаки Зодіаку, на яких цього літа чекає доленосна зустріч

Астрологи назвали знаки Зодіаку, на яких цього літа чекає доленосна зустріч
09:40 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Знаком зодіаку Стрілець варто звернути увагу на нові знайомства і частіше бувати в суспільстві.

Терези

B протягом життя зодіакальні представники знайомляться з величезним безліччю людей. Хтось іде, навіть не запам'ятався. Але є й ті, хто назавжди залишаються і навіть впливають на майбутнє.

Астрологи розкажуть, для яких знаків Зодіаку літо готує доленосну зустріч, slovofraza.

Гороскоп визнає той факт, що Терези сумують за романтикою. Ви дійсно потребуєте в другій половинці і гармонійних відносинах, тому що в самоті вам складніше реалізуватися. Цей зодіакальний представник намагається у всьому знайти баланс, що стосується і особистого життя, де присутні двоє. Весна могла позбавити вас такого рівноваги, а ось літо поспішає усунути несправедливість. Терезам готується доленосна зустріч з дивною людиною. Причому спочатку ви навіть не проникне до нього симпатією і можете не помітити. Але поступово почуття будуть наростати, і зрозумієте, що не хочете розлучатися з цією особистістю. Літо перетвориться на суцільне пригода, яка переросте в тривалі і щасливі відносини, що змінили всю вашу життя.

Знаком зодіаку Стрілець варто звернути увагу на нові знайомства і частіше бувати в суспільстві. B останнім часом карантин і відсутність спілкування могли довести вас навіть до депресивного або апатичного стану. Необхідно витягувати себе з цього кокона, тому що Всесвіт готова зіштовхнути з важливою людиною. Йому судилося стати вашим кращим другом і спорідненою душею. Стрілець зрозуміє, що саме він здатний зрозуміти і прийняти всі ваші недоліки. Саме він урізноманітнює будні і стане кращим компаньйоном у всіх пригоди і подорожі. Але найважливіше те, що він допоможе скерувати вашу енергію в правильне русло і розкрити потенціал.

Доленосна зустріч влітку очікує і Козерога. Відбудеться вона на професійному поприщі, тому що саме ця сфера вас цікавить найбільше. Швидше за все, ви познайомитеся з впливовим і мудрою людиною на одній з ділових зустрічей або ж пощастить попрацювати з ним над спільним проектом. B ході цього співробітництва новий знайомий перетвориться для знака зодіаку Козеріг у самого кращого наставника. Він допоможе вам навчитися правильно ризикувати і не боятися експериментів. Саме в таких відносинах Козеріг зуміє відмовитися від консерватизму і стати більш сміливим у плані новаторських рішень. Доленосна зустріч, тому що після неї представника зодіакального чекає стрімке кар'єрне зростання, фінансова незалежність.

Всесвіт вирішила влітку посміхнутися знаку зодіаку Риби. B вашому житті абсолютно випадковим чином з'явиться новий чоловік, який кардинально вплине на ваше ставлення до майбутнього. Річ у тому, що ви звикли плисти за течією і часто довіряйтесь удачі, вважаючи за краще не брати відповідальність на себе. Новий знайомий змінить це світосприйняття, змусивши Риб вийти із зони комфорту. Ви нарешті зрозумієте, що маєте безмежною фантазією. Не вистачає лише трохи наполегливості і завзятості, щоб реалізувати ідеї і отримати прибуток. Влітку знайомий допоможе стати великим реалістом і практиком, але при цьому знак зодіаку збереже вміння мріяти.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Гороскоп, Астрология, Доля, Знаки Зодіаку, Зустріч.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Вбивство Джорджа Флойда: у США планують провести поліцейську реформу
02 "Нам вдалося розпалити вогонь": Надаль та Газоль зібрали 14 млн євро на боротьбу з коронавірусом
03 Столтенберг назвав "найкращий спосіб запобігти конфлікту" з Росією
04 "Стосунки доведені до крайньої точки": КНДР "розчарувалася" в співпраці з Південною Кореєю
05 Санкції проти "Північного потоку 2": конгресмени закликають Помпео не зволікати
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Австрія хоче встановити мінімальну ціну на авіаквитки - 40 євро
Австрія хоче встановити мінімальну ціну на авіаквитки - 40 євро
Системні порушення ПДР: в МВС можуть почати відправляти порушників на перенавчання
Системнимних порушників ПДР можуть відправити на перенавчання
Бойовики РФ 15 разів обстріляли українські позиції, є поранений
Бойовики РФ 15 разів обстріляли українські позиції, є поранений
Гороскоп на вівторок, 9 червня: що чекає сьогодні на Овнів, Раків, Козерогів і інші знаки Зодіаку
Гороскоп на вівторок, 9 червня: що чекає сьогодні на Овнів, Раків, Козерогів і інші знаки Зодіаку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся