Гороскоп на 14 червня для всіх знаків зодіаку

У неділю, 14 червня, як відзначають астрологи, негативна енергія дня буде настільки сильна, що доведеться докласти великих зусиль, щоб зберегти свій душевний спокій.

У цей день не рекомендується з'ясовувати стосунки, втручатися в чужі конфлікти, дозволяти собі злі та ризиковані жарти, які можуть образити співрозмовника.

Овен

Можливо, обставини та люди будуть схиляти вас до того, щоб ви відмовилися від своєї мети, але, піддавшись тимчасовій слабкості, ви згодом про це пошкодуєте. Настрій сьогодні значно покращиться. Він буде хорошим, а будь-які справи здійсняться легко і швидко. Вам будуть говорити компліменти або ставити іншим в приклад.

Тілець

Не найкращий час для сварки з близькою людиною: все не обмежиться взаємними докорами і не допоможе налагодити відносини - швидше, все відбудеться з точністю до навпаки. Вас може відвідати розчарування або апатія. Настрій буде рівним, позитивним - але не товариським. Вам хочеться закритися вдома, зайнятися улюбленою справою і зануритися у власні думки. Також ви можете відчути охолодження до коханої людини. Можливо ви ревнуєте або трохи розчарувалися. Але це лише ілюзія.

Близнюки

Нові знайомства, що трапилися в цей день, не принесуть нічого доброго, тому їх - зрозуміло, по можливості - краще уникати під будь-яким приводом. Ви відчуєте прилив енергії та сил. Вам хочеться діяти, чимось займатися, причому, не поодинці - а в компанії. Будете підбивати друзів на авантюри, і напевно знайдете однодумців. Правда, хтось може спробувати зіпсувати вам настрій. Приємних сюрпризів і хороших новин точно буде більше.

Рак

Протягом дня вам не раз буде здаватися, що між вами та оточуючими людьми стоїть стіна нерозуміння, тому рішення важливих питань бажано відкласти до кращих часів. Ви відчуваєте, що десь недопрацювали, не дотягли. Тому будете думати про роботу, складати плани на наступний тиждень і розбиратися з допущеними помилками. Взагалі, будь-яка робота сьогодні буде корисна - і по дому в тому числі. Надвечір можете втомитися, але відчуєте задоволення.

Лев

На роботі не рекомендується брати на себе чужі обов'язки, як би вас про це не просили: цілком можливо, що замість законної подяки на вас звалять свої помилки. Неділя виявиться хорошим днем. Вас чекають знайомства, зустрічі, може бути любовне побачення. Ви можете отримати цікаву пропозицію або важливу новину, що стосується роботи. Вас чекають важливі зустрічі, знайомства. Передбачаються поїздки, які піднімуть настрій.

Діва

Приваблива пропозиція перейти на нове місце роботи або купити дорогу річ значно нижче її ціни, швидше за все, виявиться із секретом, так що краще його відхилити. Вам потрібна обережність. Якщо вчора ви ризикували, і у вас все вийшло, то сьогодні там же може бути провал, збиток. Але якщо не ризикувати і не лізти в авантюри, то все буде в порядку. І навіть настрій залишиться хорошим на весь день. День не підходить для суперництва і змагань будь-якого роду. Якщо звичайно ви не любитель програвати.

Терези

За чужими конфліктами, навіть якщо в них замішані близькі вам люди, краще спостерігати з боку - втрутившись, ви ризикуєте отримати по повній програмі відразу з двох сторін. У вас буде гарний настрій. Напевно, це тому, що все йде за планом. Самопочуття у порівнянні з вчорашнім днем значно покращиться, відчуєте прилив енергії. Вам можуть дати сьогодні корисну пораду. Також у вас буде повне взаєморозуміння з коханою людиною. Взагалі, в любовних справах Терезам сьогодні пощастить.

Скорпіон

Від підписання важливих договорів та укладення серйозних угод краще відмовитися, якщо ж такої можливості немає, уважно прочитайте текст, під яким збираєтеся поставити підпис. День прекрасно підходить для відпочинку. Можете поспати довше. Але в другій половині дня виявиться, що у вас багато дрібної роботи, що вимагає участі. Наприклад, це стосується прибирання будинку або інших господарських клопотів. Напевно, ви зробите все, що потрібно - але без будь-якого інтересу.

Стрілець

Не варто спілкуватися з людьми, які викликають у вас негативні емоції, і вже тим більше вступати з ними в конфронтацію - енергетичне виснаження гарантовано вам на сто відсотків. Ви будете шукати пригод і розважатися. Напевно, на сьогодні у вас заплановано якесь незвичайна, яскрава подія. Головне, не витрачайте занадто багато, тому що скоро гроші вам будуть потрібні для більш важливих речей. Вам повинно повезти в коханні. Але через дітей можливо занепокоєння.

Козеріг

Вашим девізом на сьогоднішній день має стати помірність у всьому, починаючи від харчового раціону і закінчуючи емоційністю, з якою ви будете спілкуватися з оточуючими людьми. Ви чимось незадоволені або роздратовані. Дрібниці можуть виводити вас з рівноваги. День гарний, щоб провести його вдома, в суспільстві батьків або близьких друзів. Починати нові справи сьогодні не варто. Також момент несприятливий для поїздок і великих покупок. Можливо, ви чекаєте важливого події - а воно все відкладається.

Водолій

Фінансові операції замість прибутку можуть принести збиток, тому в цей день навіть від найпростіших та незначних з них - наприклад, фінансових платежів - краще відмовитися. Прекрасний момент, щоб вивчати щось нове, вчитися, займатися самоосвітою. Будете сперечатися сьогодні про політику або про принципи відносин з протилежною статтю. До вас можуть звернутися за порадою. І ще будете багато жартувати. Не поспішайте сьогодні давати обіцянки - виконати їх буде непросто.

Риби

Необхідно ретельно стежити за словами: пам'ятайте, що слово - не горобець, тому відіграти спровоковану вашими висловлюваннями негативну ситуацію назад буде неможливо. Ви будете думати про фінанси. Ймовірно, вам доведеться зайнятися незвичною справою, щоб заробити. Важливо не відволікатися на різні дрібниці і ні з ким не сперечатися. Можливі напружені розмови з родичами або батьками. Також передбачається приємна покупка.