Цих трьох знаків Зодіаку незабаром чекає неймовірний фінансовий успіх

Венера цього тижня залишається ретроградною. Від нових починань, великих покупок та інвестицій краще відмовитися, радить астролог Наталя Коляда.

Вона розповіла, на які знаки Зодіаку чекає прибуток цього тижня, з 15 по 21 червня. Про це повідомляє "АстроМеридіан".

Деяким знакам Зодіаку четвер принесе дохід від тих справ, які вони зробили раніше.

Овен

Четвер принесе дохід від тих справ, які ви зробили раніше. У п'ятницю не загубіть нічого в транспорті та не давайте своїх речей рідним і сусідам. На вихідних можна розслабитися і подумати про щось, окрім грошей.

Лев

У середу несподівано завершиться (або завершиться за планом, але з абсолютно несподіваним результатом) діловий проект, над яким ви працюєте. Друга половина тижня прекрасно підійде для активності в тих питаннях, де йдеться про чужі або спільні кошти. Будьте енергійнішими, й ви отримаєте свою частку доходу або вигоду від вирішення чужих питань.

Водолій

Всю другу половину тижня зірки будуть протегувати активності в цій сфері. З урахуванням ретроградної Венери та спадного Місяця, краще витрачати сили не на нові починання, а на завершення розпочатих справ й отримання доходу від того, що вже зроблено.