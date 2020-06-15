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Цих трьох знаків Зодіаку незабаром чекає неймовірний фінансовий успіх

Цих трьох знаків Зодіаку незабаром чекає неймовірний фінансовий успіх
19:24 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com
Венера цього тижня залишається ретроградною. Від нових починань, великих покупок та інвестицій краще відмовитися, радить астролог Наталя Коляда.

Вона розповіла, на які знаки Зодіаку чекає прибуток цього тижня, з 15 по 21 червня. Про це повідомляє "АстроМеридіан".

Деяким знакам Зодіаку четвер принесе дохід від тих справ, які вони зробили раніше.

Овен

Четвер принесе дохід від тих справ, які ви зробили раніше. У п'ятницю не загубіть нічого в транспорті та не давайте своїх речей рідним і сусідам. На вихідних можна розслабитися і подумати про щось, окрім грошей.

Лев

У середу несподівано завершиться (або завершиться за планом, але з абсолютно несподіваним результатом) діловий проект, над яким ви працюєте. Друга половина тижня прекрасно підійде для активності в тих питаннях, де йдеться про чужі або спільні кошти. Будьте енергійнішими, й ви отримаєте свою частку доходу або вигоду від вирішення чужих питань. 

Водолій

Всю другу половину тижня зірки будуть протегувати активності в цій сфері. З урахуванням ретроградної Венери та спадного Місяця, краще витрачати сили не на нові починання, а на завершення розпочатих справ й отримання доходу від того, що вже зроблено.

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Гороскоп, Астролог.

Автор:

Телеграф
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