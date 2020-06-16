Гороскоп на 16 червня: що чекає сьогодні на Дів, Стрільців, Риб та інші знаки Зодіаку

У вівторок не варто встрявати в чужі сварки і долучатися до поширення пліток. Зірки сприятимуть тим, хто з ентузіазмом візьметься за працю – розумову і фізичну, пише slovofraza.

У вівторок не варто встрявати в чужі сварки і долучатися до поширення пліток.

Гороскоп на вівторок, 16 червня 2020 року, прогнозує не надто вдалий день тижня. Багатьох будуть очікувати конфлікти і непорозуміння.

Овен

Сьогодні сприятливий час в комерційному плані. Реклама та продажі будуть мати великий успіх. До того ж, можете сміливо робити дорогі покупки – гаджетів або побутової техніки.

Телець

На роботі контролюйте свої емоції. Є ризик прийняти неправильне рішення саме через надмірну емоційність. Навіть якщо відчуваєте злість або надмірну радість – спробуйте спочатку заспокоїтися, а вже потім приймати будь-яке рішення.

Близнюки

В цей день вам доведеться дуже багато спілкуватися. Не виключено, що ви відновите відносини зі старим другом або знайомим. До того ж нові знайомства допоможуть вам в майбутньому, тому не уникайте їх.

Рак

Цей день буде мати для вас сприятливі наслідки у фінансовій сфері. Не виключено, що вас чекає додатковий заробіток або істотна надбавка до вашої зарплати. З іншого боку, потрібно бути дуже уважним з власними витратами – на радощах ви можете купити більше, ніж вам потрібно.

Лев

В цей день будьте дуже обережні з фінансами, особливо з рахунками та банківськими картами. Є великий ризик натрапити на афериста або втратити картку на вулиці. Також не варто робити великих покупок, адже є ризик придбати неякісний товар, який не прослужить вам довго.

Діва

Будьте на роботі спокійними і врівноваженими. Агресія або злість можуть зіграти з вами злий жарт. Ви можете зіпсувати стосунки з колегами або вищим керівництвом. Тому максимально тримайте себе в руках і не брешіть про когось.

Терези

Сьогодні вас буде дуже легко розгнівати, тому не плануйте зустрічей з людьми, які теоретично можуть вас роздратувати або ж принести негатив.

Скорпіон

Нещодавно на роботі ви допустили помилку, про яку вам постійно нагадують колеги. Не переживайте і пам'ятайте, що все можна виправити, головне приділити цьому час.

Стрілець

На роботі спробуйте більше цінувати свій власний час. Не пересиджувати по кілька годин і вчіться говорити "ні" на пропозиції, які будуть забирати ваш особистий час або навіть сон. Ви зможете працювати більше і краще тільки тоді, коли навчитеся більше відпочивати і цінувати свої сили.

Козеріг

Намагайтеся не квапити події і розв'язувати проблеми по мірі їх надходження. Не приймайте серйозних змін у роботі самостійно, постарайтеся постійно радитися з колегами.

Водолій

Незабаром вас може очікувати ситуація, яка потребує багато сил. Використовуйте час, який зараз є для наведення порядку в справах, будинку або на роботі. Монотонна і скрупульозна робота сьогодні вам добре вдаватиметься – скористайтеся цим шансом.

Риби

Сьогодні займайтеся несуттєвими, дрібними питаннями. Астрологи не рекомендують у вівторок вести справи, що стосуються нерухомості.