Астролог назвав три знаки Зодіаку - головних невдахи цього тижня

У Тельців настає непростий час. Початок тижня буде вкрай динамічним, але зірки при цьому опиняться в дисонансі з планетами. Про це пише slovofraza.

Кожен новий тиждень - це новий виклик, а іноді і нові проблеми. Астролог повідає вам про те, як з усім цим впоратися, як перемогти нудьгу і налаштуватися на потрібний лад, а також назве знаки Зодіаку, яким слід бути особливо обережними.

Телець

У Тельців настає непростий час. Початок тижня буде вкрай динамічним, але зірки при цьому опиняться в дисонансі з планетами. Це означає, що люди цього Знаку відчують нестачу удачі. Павло Глоба на початку тижня не радить приймати важливих рішень. На цьому тижні Тельців чекає велика удача в любовній сфері, особливо в кінці тижня. Зірки і планети опиняться в дуже сприятливому становищі. Їх творча енергія допоможе Тільцям в нових починаннях і знайомства з новими людьми. Є шанс зустріти на своєму шляху другу половинку або когось дуже важливого для бізнесу, роботи.

Стрілець

У Стрільців починається період, коли сімейна ідилія може різко змінитися сварками і проблемами. Початок тижня буде дуже позитивним, тому в перші пару днів на цей рахунок точно можна не переживати. Ближче до 20 червня почнуться легкі негаразди, які можуть перерости у справжній конфлікт. Єдине, що потрібно від Стрільців — бути більш гнучкими. Вихідні краще проводити не вдома за комп'ютером або мобільним телефоном, а на природі, на вулиці. Потрібно більше дихати свіжим повітрям. В любовній сфері самотніх представників Знаку можуть очікувати на позитивні зміни.

Козеріг

Початок тижня буде досить несприятливим для Козерогів. В цілому на тижні буде можливість отримання надбавки до зарплати, але при цьому з'являться нові завдання і справи. У Козерогів буде можливість вибору. Тиждень краще присвятити домашнім справам і всьому, що не потребує зволікань. Любов повинна відійти на другий план — особливо для самотніх Козерогів. Сімейним людям цього Знака краще присвятити себе близьким.