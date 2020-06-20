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Астрологи склали топ знаків Зодіаку, яким пощастить у липні

Астрологи склали топ знаків Зодіаку, яким пощастить у липні
22:07 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com
Астрологи назвали 5 знаків Зодіаку, яким у липні пощастить більше, ніж іншим. Як пише slovofraza, в це число ввійшли Овни, Стрільці, Тельці, Скорпіони і Риби.

Овни

Овнам на початку липня вдасться вирішити проблему, яка мучила їх вже довгий час. Вони матимуть впевненість у собі, цілеспрямованість і наполегливість. В кінці місяця щасливчики отримають перспективну пропозицію від старих знайомих або колишніх колег. Прийнявши її, вони реалізують свою давню задумку і піднімуться кар'єрними сходами.

Тельці

Тельці зустрінуть свою другу половинку, а ті які вже у стосунках, будуть чудово проводити час з коханими. Чоловіки-Тельці приймуть рішення про вступ у шлюб, а жінки отримають цінні подарунки від шанувальників або чоловіків.

Скорпіони

Скорпіони перервуть низку невдач, які почалися в січні цього року. Удача наздожене їх в особистій і професійній сфері. Одні займуть солідні посади, інші значно розбагатіють. Всі конфлікти з близькими вирішаться в короткий термін.

Стрільці

Стрільці в липні здійснять вчинок, який повністю переверне їхнє життя в кращу сторону. Одні змінять місце проживання, переїхавши в інше місто, інші - розірвуть стосунки, в яких обидва партнери нещасні, а треті - змінять роботу, або укладуть ризиковану угоду. Всі рішення спричинять сприятливі наслідки.

Риби

Рибам буде надана можливість виправити помилки, допущені в минулому. Вони успішно вирішать давні конфлікти, підвищать репутацію і доб'ються стрімкого зростання у професійній діяльності. Ближче до кінця місяця Риби здійснять кілька вдалих дій, які будуть радувати кілька років.

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Телеграф
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