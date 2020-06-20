Як знакам зодіаку підготуватися до дня сонцестояння і затемнення сонця

21 червня очікуються відразу два сильних явища — кільцеподібне сонячне затемнення, або «вогняне кільце», і сонцестояння.

Це важливий день, який вплине на всіх рівнях - особистому, соціальному, фінансовому. Наслідки цього затемнення будуть помітні не одразу, а протягом кількох наступних місяців.

Астрологи радять розпрощатися з усіма боргами, викинути старі речі, щоб наповнити своє життя новими. Зробіть вдома вологе прибирання - це ще один важливий елемент «очищення». ⠀

21 червня радять прокинутися раніше, по можливості провести цей день на природі, щоб налаштувати внутрішню гармонію. Залиште позаду всі турботи і проведіть день в подяці - дню, оточуючим, собі. Не тримайте в собі біль, відпустіть образи і злість на колишніх. Також в цей день не приймайте важливих рішень, залиште поспіх, будьте уважні і по можливості не пийте алкоголь.

Овен

Стосунки з оточуючими будуть складатися рівно. Ви будете почувати себе добре як у фізичному, так і в емоційному плані. Від вас не потрібно ні прояву ініціативи, ні особливої поступливості.

Телець

Ви можете планувати на день сонцестояння серйозні справи і заходи - вони пройдуть приємно і гладко. Зараз вам просто необхідні романтичні зустрічі, розваги і відпочинок. Це подарує вам позитивні емоції та спогади на все життя.

Близнюки

Ніяких серйозних змін в гіршу сторону даний період не принесе. Ви будете готові зайнятися новими справами, та й розквитатися зі старими боргами зумієте. День сприятливий для нових знайомств, захоплень і любові. Будьте уважними до свого здоров'я.

Рак

У період сонцестояння вам протипоказано конфліктувати, особливо з коханою людиною. У сварці ви будете запальними і необ'єктивними. Намагайтеся більше часу провести на свіжому повітрі.

Лев

Сьогодні чекайте невдач, якщо ви збиралися зайнятися з'ясуванням стосунків, вирішенням спірних питань і налагодженням контактів. Зате тим, кому потрібне натхнення в творчих питаннях, пощастить. Якщо на вашому горизонті з'явиться нова людина, то вона може зіграти важливу роль у вашому житті.

Діва

У цей день потрібно бути обережними при спілкуванні з новими знайомими. Перед тим як відкривати душу перед сторонніми, добре подумайте. Постарайтеся не вступати в суперечки з коханою людиною.

Терези

Тримайте під контролем свої слова, і перед тим як що-небудь вимовити вголос, добре подумайте. Ви можете накликати на себе неприємності і образити близьких людей. Якщо ж ви опинитеся здатними себе контролювати, то зможете уникнути сварок і образ.

Скорпіон

Можете заспокоїтись - ніяких неприємних ситуацій в день затемнення статися не повинно. Однак сьогодні не варто брати кредити і давати в борг навіть невеликі суми. Зараз сприятливий час для розширення кругозору, запису на курси.

Стрілець

Ви будете сповнені рішучості, готові діяти і досягати своєї мети. Від відвідування гучних заходів краще відмовитися - замість цього краще сходіть в зал або на пробіжку. Тільки не треба намагатися в цей день йти на рекорд. Також це невідповідний час для вирішення спірних питань і з'ясування стосунків.

Козеріг

Сьогодні не найкращий час для важливих розмов - ви будете не кращим співрозмовником, наполягаючи на своєму, навіть в тих питаннях, в яких не є компетентними. Через це можуть виникнути сварки і образи. Будьте уважні до свого партнера.

Водолій

День пройде в спокійному темпі. По можливості займіться справами, що не вимагають надмірної відповідальності; розслабтеся, помалюйте або почитайте книгу. Проявляйте турботу про близьких і рідних. Витрачайте кошти тільки на найнеобхідніше.

Риби

Постарайтеся не нав'язувати свою думку оточуючим. Якщо надійдуть нові пропозиції, дайте собі час зібратися з думками і оцінити перспективи. Зараз потрібно особливо берегти нервову систему.