Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 червня 2020 року

1 Овен (21 березня - 20 квітня) Гороскоп на 23 червня 2020 для Овнів

2 Вам зараз краще не потрапляти на очі начальству, так як ви можете викликати роздратування, навіть не маючи на це особливих причин. Ваше самолюбство буде уражене несправедливим ставленням. Але скоро все повернеться на свої місця, і ви знову опинитеся в фаворі. Телець (21 квітня - 21 травня) Гороскоп на 23 червня 2020 для Тельців

3 Даний період може виявитися цілком успішним, але тільки в тому випадку, якщо ви, перш ніж що-небудь сказати, подумаєте про наслідки. Зараз ви можете проявити нетактовність до співрозмовника або просто незаслужено образити людину. Пам'ятайте це, і ставитеся до себе більш критично. Близнюки (22 травня - 21 червня) Гороскоп на 23 червня 2020 для Близнюків

4 Сьогодні навряд чи у вас буде величезне бажання працювати. Ви будете думати про що завгодно, тільки не про те, як досягти високих виробничих показників. Намагайтеся обходити гострі кути, не сперечайтеся з оточуючими і нікому нічого не обіцяйте. Рак (22 червня - 22 липня) Гороскоп на 23 червня 2020 для Раків

5 У цей день ви здатні домогтися гарних результатів, але вирішувати поставлені завдання краще поодинці. Ваші безсумнівні успіхи і лаври переможця можуть не давати спокійно спати таємним заздрісникам, і вони вийдуть на стежку війни. Лев (23 липня - 23 серпня) Гороскоп на 23 червня 2020 для Лева

6 На даному етапі не варто зайвий раз проявляти ініціативу і брати на себе відповідальність. Вас не тільки не оцінять по заслугам, але можуть навіть звинуватити у всіх помилках і прорахунках, які допустили колеги. Але якщо у вас попросять підтримки, то не відмовляйтеся протягнути руку допомоги. Діва (24 серпня - 23 вересня) Гороскоп на 23 червня 2020 для Дів

7 Труднощі, які можуть виникнути на особистому фронті, відіб'ються на вашій роботі. Чи не фліртуйте і не заводьте романи на службі, так як це буде мати не той результат, якого ви очікуєте. Не бійтеся зайвий раз запитати поради у близької людини. Терези (24 вересня - 23 жовтня) Гороскоп на 23 червня 2020 для Терезів

8 Складаючи плани на цей день, віддайте перевагу справам, що дозволяє отримати швидкий результат. Потрібно активізувати зв'язки з партнерами, вести переговори і приділяти максимум уваги фінансовий бік питань. Успіх обіцяють ділові поїздки. Скорпіон (24 жовтня - 22 листопада) Гороскоп на 23 червня 2020 для Скорпіонів

9 Найбільш важкі справи поки відкладіть, щоб не наробити помилок. Не давайте зараз ніяких клятв і обіцянок, тому що вам не вдасться виконати практично нічого. Обережність слід проявити з малознайомими людьми, щоб не стати жертвою підступного наміру. Стрілець (22 листопада - 21 грудня) Гороскоп на 23 червня 2020 для Стрільців

10 Цей день передбачає контакти, ділове спілкування, поїздки та переміщення. Потрібно все обмірковувати і перевіряти інформацію. Слід звільнятися від негативних емоцій. Займіться розширенням кругозору, відвідуючи, наприклад, театри, виставки або концерти. Можна будувати плани на майбутнє. Козеріг (22 грудня - 20 січня) Гороскоп на 23 червня 2020 для Козерогів

11 Зараз навколо розгортатимуться цікаві події. Але вам поки краще залишатися пасивним спостерігачем і не вживати активних дій. В іншому випадку ви можете зробити необачні вчинки, які хоч і не принесуть ускладнень, але доставлять клопоти. Водолій (21 січня - 18 лютого) Гороскоп на 23 червня 2020 для Водоліїв