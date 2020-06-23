Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 червня 2020 року

Овен (21 березня - 20 квітня)
Гороскоп на 23 червня 2020 для Овнів
Вам зараз краще не потрапляти на очі начальству, так як ви можете викликати роздратування, навіть не маючи на це особливих причин. Ваше самолюбство буде уражене несправедливим ставленням. Але скоро все повернеться на свої місця, і ви знову опинитеся в фаворі.
Телець (21 квітня - 21 травня)
Гороскоп на 23 червня 2020 для Тельців
Даний період може виявитися цілком успішним, але тільки в тому випадку, якщо ви, перш ніж що-небудь сказати, подумаєте про наслідки. Зараз ви можете проявити нетактовність до співрозмовника або просто незаслужено образити людину. Пам'ятайте це, і ставитеся до себе більш критично.
Близнюки (22 травня - 21 червня)
Гороскоп на 23 червня 2020 для Близнюків
Сьогодні навряд чи у вас буде величезне бажання працювати. Ви будете думати про що завгодно, тільки не про те, як досягти високих виробничих показників. Намагайтеся обходити гострі кути, не сперечайтеся з оточуючими і нікому нічого не обіцяйте.
Рак (22 червня - 22 липня)
Гороскоп на 23 червня 2020 для Раків
У цей день ви здатні домогтися гарних результатів, але вирішувати поставлені завдання краще поодинці. Ваші безсумнівні успіхи і лаври переможця можуть не давати спокійно спати таємним заздрісникам, і вони вийдуть на стежку війни.
Лев (23 липня - 23 серпня)
Гороскоп на 23 червня 2020 для Лева
На даному етапі не варто зайвий раз проявляти ініціативу і брати на себе відповідальність. Вас не тільки не оцінять по заслугам, але можуть навіть звинуватити у всіх помилках і прорахунках, які допустили колеги. Але якщо у вас попросять підтримки, то не відмовляйтеся протягнути руку допомоги.
Діва (24 серпня - 23 вересня)
Гороскоп на 23 червня 2020 для Дів
Труднощі, які можуть виникнути на особистому фронті, відіб'ються на вашій роботі. Чи не фліртуйте і не заводьте романи на службі, так як це буде мати не той результат, якого ви очікуєте. Не бійтеся зайвий раз запитати поради у близької людини.
Терези (24 вересня - 23 жовтня)
Гороскоп на 23 червня 2020 для Терезів
Складаючи плани на цей день, віддайте перевагу справам, що дозволяє отримати швидкий результат. Потрібно активізувати зв'язки з партнерами, вести переговори і приділяти максимум уваги фінансовий бік питань. Успіх обіцяють ділові поїздки.
Скорпіон (24 жовтня - 22 листопада)
Гороскоп на 23 червня 2020 для Скорпіонів
Найбільш важкі справи поки відкладіть, щоб не наробити помилок. Не давайте зараз ніяких клятв і обіцянок, тому що вам не вдасться виконати практично нічого. Обережність слід проявити з малознайомими людьми, щоб не стати жертвою підступного наміру.
Стрілець (22 листопада - 21 грудня)
Гороскоп на 23 червня 2020 для Стрільців
Цей день передбачає контакти, ділове спілкування, поїздки та переміщення. Потрібно все обмірковувати і перевіряти інформацію. Слід звільнятися від негативних емоцій. Займіться розширенням кругозору, відвідуючи, наприклад, театри, виставки або концерти. Можна будувати плани на майбутнє.
Козеріг (22 грудня - 20 січня)
Зараз навколо розгортатимуться цікаві події. Але вам поки краще залишатися пасивним спостерігачем і не вживати активних дій. В іншому випадку ви можете зробити необачні вчинки, які хоч і не принесуть ускладнень, але доставлять клопоти.
Водолій (21 січня - 18 лютого)
Гороскоп на 23 червня 2020 для Водоліїв
У цей час потрібно проявити активність, особливо в питаннях, що стосуються спілкування, контактів і зв'язків. Якщо виникнуть розбіжності з коханою людиною, то постарайтеся не посилювати положення з'ясуванням відносин.
Риби (19 лютого - 20 березня)
Гороскоп на 23 червня 2020 для Риб
Навряд чи зараз відбудуться грандіозні події, які перевернуть ваше життя. Але позитивні зрушення намічаються. Особливо ви зможете досягти успіху в справах, пов'язаних зі спілкуванням, контактами і домовленостями. Постарайтеся віддати борги, якщо вони у вас є