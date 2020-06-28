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Гороскоп на 28 червня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 червня для всіх знаків зодіаку
08:10 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Гороскоп на сьогодні, 28 червня 2020 року, радить Рибам не вступати в жодні сварки, а Овнам допомагати людям, які прийдуть до них за слушними порадами. Постарайтеся сьогоднішній день присвятити відпочинку, творчості, самопізнанню та рідним. Налаштовуючи себе на позитивний лад, ви зможете придумати багато цікавих ідей.
  • 1

    Овен (21 березня - 20 квітня)

    Гороскоп на 28 червня 2020 для Овнів

  • 2

    Цей день підходить для будь-яких починань і отримання нових знань. Але вам самим не варто вирушати на пошуки пригод. Якщо хтось потребуватиме вашої допомоги, то спочатку дізнайтеся, що потрібно зробити, щоб не потрапити в незручну ситуацію.

    Телець (21 квітня - 21 травня)

    Гороскоп на 28 червня 2020 для Тельців

  • 3

    Доведеться витратити велику кількість сил. Якщо у вас є нереалізовані ідеї, зараз саме час зайнятися їх здійсненням. Даний день передбачає активне спілкування, обмін інформацією. Можливі гострі дискусії в родині, з сусідами і знайомими.

    Близнюки (22 травня - 21 червня)

    Гороскоп на 28 червня 2020 для Близнюків

  • 4

    Цей період виявиться для вас досить важким. Кохана людина може завдати чимало клопоту. Але не варто приймати його витівки близько до серця. Уникайте нових знайомств, вони навряд чи виявляться вдалими.

    Рак (22 червня - 22 липня)

    Гороскоп на 28 червня 2020 для Раків

  • 5

    Даний день пройде в швидкому темпі і виявиться насиченою подіями. Але якщо щось не вдасться зробити, не намагайтеся стрибнути вище голови. Вас чекають приємні зустрічі або нове романтичне захоплення.

    Лев (23 липня - 23 серпня)

    Гороскоп на 28 червня 2020 для Лева

  • 6

    Зараз не розмінюйтесь по дрібницях, а виберіть один напрямок і чітко дотримуйтесь його. Доведеться йти на компроміс, щоб зберегти спокій в будинку і рівновагу у відносинах з оточуючими. Чим вище ваші запити, тим серйозніше можна прорахуватися.

    Діва (24 серпня - 23 вересня)

    Гороскоп на 28 червня 2020 для Дів

  • 7

    Даний день пролетить швидко і непомітно, все буде тихо і спокійно. Якщо, звичайно, ви самі не станете штучно створювати собі проблеми. Постарайтеся якомога частіше бувати на свіжому повітрі і бажано в компанії приємних людей.

    Терези (24 вересня - 23 жовтня)

    Гороскоп на 28 червня 2020 для Терезів

  • 8

    В особистому житті сімейних представників даного знаку цей день буде періодом боротьби. Якщо в поведінці коханої людини вас щось не влаштовує, не йдіть в себе. Спробуйте пояснити, що зачепило вас за живе. Але уникайте з'ясування стосунків на підвищених тонах.

    Скорпіон (24 жовтня - 22 листопада)

    Гороскоп на 28 червня 2020 для Скорпіонів

  • 9

    Даний день навряд чи виявиться значним. Постарайтеся зайнятися справами, які викликають у вас тільки приємні емоції. Опірність організму хворобам, що передаються повітряно-крапельним шляхом, буде досить слабкою, тому подбайте про своє здоров'я.

    Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

    Гороскоп на 28 червня 2020 для Стрільців

  • 10

    Зараз ви будете сповнені енергії і зможете реально оцінювати стан справ. На обіцянки з боку не дуже розраховуйте. А от у стосунках з коханою людиною вас чекають тільки позитивні емоції.

    Козеріг (22 грудня - 20 січня)

    Гороскоп на 28 червня 2020 для Козерогів

  • 11

    Багато чому з того, що ви запланували на цей день, не судилося здійснитися. Обставини будуть ставити перед вами перешкоди, а у вас не вистачить витримки, щоб їх подолати. Не зовсім вдалим чином справи можуть складатися на особистому фронті. Уникайте з'ясування відносин з коханою людиною.

    Водолій (21 січня - 18 лютого)

    Гороскоп на 28 червня 2020 для Водоліїв

  • 12

    Якщо з кимось на даний момент не виходить знайти спільну мову, то і не намагайтеся, як то кажуть, пробити лобом стінку. Відкладіть на час вирішення питання. В іншому випадку конфлікт, що розгорається сплутає всі ваші плани. А що хорошого обіцяє цей день? Спілкування з коханою людиною.

    Риби (19 лютого - 20 березня)

    Гороскоп на 28 червня 2020 для Риб

    Ви можете проявити себе надмірно емоційною людиною і доставити багато клопоту не тільки собі, а й оточуючим. Будьте обережними щодо нових знайомих, так як є небезпека потрапити на гачок до людей з сумнівним родом занять. Основна увага має бути направлено на будинок, сім'ю, родинні зв'язки.

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Все по темі:

Астрология, Доля, Зірки, Знаки Зодіаку, Передбачення, Горсокоп.

Автор:

Телеграф
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