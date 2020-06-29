Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 червня 2020 року

1 Овен (21 березня - 20 квітня) Гороскоп на 29 червня 2020 для Овнів

2 Цей день підходить для розширення кола знайомств. Ви можете отримати цікаве ділову пропозицію. У відносинах з коханою людиною особливих змін не очікується. Приділіть більше уваги домашнім справам. Можна робити великі покупки. Телець (21 квітня - 21 травня) Гороскоп на 29 червня 2020 для Тельців

3 У професійній діяльності можуть виникнути непередбачувані труднощі. Займайтеся справами, які не вимагають серйозних зусиль. Проявіть терпіння. Не піддавайтеся спокусі кого-небудь покритикувати. Підтримкою в будь-якій ситуації послужить увага і турбота з боку коханої людини. Близнюки (22 травня - 21 червня) Гороскоп на 29 червня 2020 для Близнюків

4 В роботі проявляйте терпіння і старанність. Чи не перекладайте свої обов'язки на інших людей і не робіть вчинків, які можуть завдати неприємностей оточуючим. Можливі проблеми з технікою, зв'язком. Більше уваги приділяйте улюбленим людям. Інакше можливе виникнення образ і конфліктів. Рак (22 червня - 22 липня) Гороскоп на 29 червня 2020 для Раків

5 У діловому плані дуже результативний день. Заводите корисні зв'язки, розширюйте поле своєї діяльності. Можливо, хтось потребуватиме вашої допомоги. І якщо є така можливість, то не відмовте в проханні. Але при цьому не йдіть на поводу у емоцій - вашою добротою можуть скористатися не дуже порядні люди. Лев (23 липня - 23 серпня) Гороскоп на 29 червня 2020 для Лева

6 Цей період підходить для активних дій. Беріться за вирішення будь-яких проблем. Чи вдасться домогтися гарних результатів, як в професійному, так і в особистому плані. Заплануйте справи, які вимагають усамітнення і відсутності зовнішніх перешкод. Саме вони підуть як по маслу. Товариства випадкових знайомих краще уникати. Діва (24 серпня - 23 вересня) Гороскоп на 29 червня 2020 для Дів

7 Ви можете проявити зайву впертість і непоступливість. Але така поведінка сподобається не всім, і ви зіткнетеся з відкритим протидією. Зате цей день може піднести приємні сюрпризи в любовному відношенні. Терези (24 вересня - 23 жовтня) Гороскоп на 29 червня 2020 для Терезів

8 Цей день сприятливий для нових знайомств, зустрічей зі старими друзями і спілкування з колегами. Намагайтеся більше відпочивати і не навантажувати себе зайвими проблемами. Подбайте про своє здоров'я, частіше бувайте на свіжому повітрі. Скорпіон (24 жовтня - 22 листопада) Гороскоп на 29 червня 2020 для Скорпіонів

9 Зараз не можна йти на компроміси зі своєю совістю. Постарайтеся уникати суперечок і з'ясування відносин. Спілкування з близькими людьми зарядить вас позитивною енергією. Стрілець (22 листопада - 21 грудня) Гороскоп на 29 червня 2020 для Стрільців

10 В даний період ви можете зіткнутися з перешкодами. Конфлікти будуть відбуватися на порожньому місці. Звертайтеся по допомогу до друзів і колег. Уникайте нових знайомств з особами протилежної статі. Козеріг (22 грудня - 20 січня) Гороскоп на 29 червня 2020 для Козерогів

11 Займіться побудовою планів на найближче майбутнє. Не варто ризикувати тим, що представляє для вас цінність. Чи не обіцяйте нікому свою допомогу, поки не розберетеся в ситуації. Все може виявитися складніше, ніж ви думаєте. Водолій (21 січня - 18 лютого) Гороскоп на 29 червня 2020 для Водоліїв