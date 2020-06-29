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Понеділок, 29.06.2020
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Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 червня 2020 року

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 червня 2020 року
Оновлено 08:05 Сьогодні Телеграф Фото: pinterest.com
Сьогодні зірки гороскопу обіцяють подарувати вам дивовижне відчуття емоційної легкості.
  • 1

    Овен (21 березня - 20 квітня)

    Гороскоп на 29 червня 2020 для Овнів

  • 2

    Цей день підходить для розширення кола знайомств. Ви можете отримати цікаве ділову пропозицію. У відносинах з коханою людиною особливих змін не очікується. Приділіть більше уваги домашнім справам. Можна робити великі покупки.

    Телець (21 квітня - 21 травня)

    Гороскоп на 29 червня 2020 для Тельців

  • 3

    У професійній діяльності можуть виникнути непередбачувані труднощі. Займайтеся справами, які не вимагають серйозних зусиль. Проявіть терпіння. Не піддавайтеся спокусі кого-небудь покритикувати. Підтримкою в будь-якій ситуації послужить увага і турбота з боку коханої людини.

    Близнюки (22 травня - 21 червня)

    Гороскоп на 29 червня 2020 для Близнюків

  • 4

    В роботі проявляйте терпіння і старанність. Чи не перекладайте свої обов'язки на інших людей і не робіть вчинків, які можуть завдати неприємностей оточуючим. Можливі проблеми з технікою, зв'язком. Більше уваги приділяйте улюбленим людям. Інакше можливе виникнення образ і конфліктів.

    Рак (22 червня - 22 липня)

    Гороскоп на 29 червня 2020 для Раків

  • 5

    У діловому плані дуже результативний день. Заводите корисні зв'язки, розширюйте поле своєї діяльності. Можливо, хтось потребуватиме вашої допомоги. І якщо є така можливість, то не відмовте в проханні. Але при цьому не йдіть на поводу у емоцій - вашою добротою можуть скористатися не дуже порядні люди.

    Лев (23 липня - 23 серпня)

    Гороскоп на 29 червня 2020 для Лева

  • 6

    Цей період підходить для активних дій. Беріться за вирішення будь-яких проблем. Чи вдасться домогтися гарних результатів, як в професійному, так і в особистому плані. Заплануйте справи, які вимагають усамітнення і відсутності зовнішніх перешкод. Саме вони підуть як по маслу. Товариства випадкових знайомих краще уникати.

    Діва (24 серпня - 23 вересня)

    Гороскоп на 29 червня 2020 для Дів

  • 7

    Ви можете проявити зайву впертість і непоступливість. Але така поведінка сподобається не всім, і ви зіткнетеся з відкритим протидією. Зате цей день може піднести приємні сюрпризи в любовному відношенні. 

    Терези (24 вересня - 23 жовтня)

    Гороскоп на 29 червня 2020 для Терезів

  • 8

    Цей день сприятливий для нових знайомств, зустрічей зі старими друзями і спілкування з колегами. Намагайтеся більше відпочивати і не навантажувати себе зайвими проблемами. Подбайте про своє здоров'я, частіше бувайте на свіжому повітрі.

    Скорпіон (24 жовтня - 22 листопада)

    Гороскоп на 29 червня 2020 для Скорпіонів

  • 9

    Зараз не можна йти на компроміси зі своєю совістю. Постарайтеся уникати суперечок і з'ясування відносин. Спілкування з близькими людьми зарядить вас позитивною енергією.

    Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

    Гороскоп на 29 червня 2020 для Стрільців

  • 10

    В даний період ви можете зіткнутися з перешкодами. Конфлікти будуть відбуватися на порожньому місці. Звертайтеся по допомогу до друзів і колег. Уникайте нових знайомств з особами протилежної статі.

    Козеріг (22 грудня - 20 січня)

    Гороскоп на 29 червня 2020 для Козерогів

  • 11

    Займіться побудовою планів на найближче майбутнє. Не варто ризикувати тим, що представляє для вас цінність. Чи не обіцяйте нікому свою допомогу, поки не розберетеся в ситуації. Все може виявитися складніше, ніж ви думаєте.

    Водолій (21 січня - 18 лютого)

    Гороскоп на 29 червня 2020 для Водоліїв

  • 12

    В даний період потрібно проявити активність. Перспективними будуть переговори. Не нехтуйте отриманою інформацією. Можливі несподівані зустрічі, відновлення відносин. День сприятливий для наведення порядку в усіх справах, де відчувається напруга. Не рекомендується займатися фінансовими питаннями і брати гроші в борг. Слід подбати про здоров'я.

    Риби (19 лютого - 20 березня)

    Гороскоп на 29 червня 2020 для Риб

    У цей день будь-яку роботу потрібно виконувати не поспішаючи, а головне, якісно. Якщо у вас виникнуть претензії до співробітників або керівництву, не поспішайте говорити про це вголос. Спілкування з новими знайомими виявиться приємним і продуктивним.

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Все по темі:

Гороскоп, Астрология, Знаки Зодіаку.

Автор:

Телеграф
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