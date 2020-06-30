Критика та засудження: який із знаків Зодіаку "коронований", як найбільш вибагливий

Серед нас дуже багато людей, які завжди не задоволені кінцевим результатом, своїми й чужими досягненнями. Їм ніколи не догодиш, адже вони завжди вимагають більшого.

Астрологи розповіли, який знак Зодіаку найбільш вимогливий, пишуть "Подробности".

Отже, Діва, яка критикує й засуджує, безсумнівно, — найбільш вимогливий знак у всьому зодіакальному колі. Вона дуже критично ставиться до людей, які, на її думку, працюють не так старанно, як вона.

У той час як самі Діви дуже критично ставляться до людей, вони насправді неймовірно чутливі люди, які можуть різко реагувати на критику або засудження на свою адресу. Саме в ці моменти виявляються їхні справжні емоції, які вони вперто намагаються стримувати.

Діва – шостий знак Зодіаку, період якого триває з 22 серпня по 23 вересня. Один з найбільш далекоглядних знаків Зодіаку, його стихія – земля, символ – діва. Планета-покровитель – Меркурій.

Камені-талісмани: агат, малахіт, гірський кришталь, лазурит, сердолік, місячний камінь, яшма, авантюрин, нефрит й аметист.

Основні риси характеру, які відрізняють Дів від інших: витривалість, обережність, недовірливість, пунктуальність, уважність, передбачливість і надійність.