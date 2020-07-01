Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 липня 2020 року

1 Овен (21 березня - 20 квітня) Гороскоп на 1 липня 2020 для Овнів

2 На даному етапі ви можете допустити помилки і прорахунки в професійній сфері діяльності, тому не поспішайте з прийняттям рішень, особливо під тиском. Будьте вимогливими в знайомствах. Новий знайомий зіграє у вашому житті певну роль. Телець (21 квітня - 21 травня) Гороскоп на 1 липня 2020 для Тельців

3 Не соромтеся впроваджувати нововведення в різних областях. Навіть ті думки, які на перший погляд можуть здатися нереальними, незабаром знайдуть міцний фундамент. Не відмовляйтеся протягнути руку допомоги, якщо про це попросять. Близнюки (22 травня - 21 червня) Гороскоп на 1 липня 2020 для Близнюків

4 У цей день навряд чи відбудуться кардинальні зміни в професійній діяльності. Але ви не повинні брати участь в авантюрах. Намагайтеся не завдавати болю тим, кого любите, і не ображайтеся через дрібниці самі. Для укладення угод, підписання договорів і дачі обіцянок настав цілком підходящий момент. Рак (22 червня - 22 липня) Гороскоп на 1 липня 2020 для Раків

5 У професійній діяльності чекає стабільність, якщо ви не почнете хитрувати. Будь-яка, навіть сама безневинна брехня буде наростати як снігова куля. Тому не ризикуйте даремно, якщо дорожите своєю роботою і положенням в суспільстві. Постарайтеся більше часу проводити в компанії людей, з якими вам добре. Лев (23 липня - 23 серпня) Гороскоп на 1 липня 2020 для Лева

6 В даний час ви будете мати великий запас сил і енергії, тому якщо у вас накопичилися важливі справи, то краще приступайте до їх реалізації - все повинно вийти. Також зараз йде сприятливий період для нових знайомств і всього, що пов'язано з любов'ю. Діва (24 серпня - 23 вересня) Гороскоп на 1 липня 2020 для Дів

7 Вам загрожують внутрішні конфлікти і суперечності. Не з'ясовуйте відносин з улюбленими людьми, тримайте себе в руках, інакше нашкодите самі собі. Займайтеся тим, що добре виходить. Обов'язково порадуйте себе, а чому саме, вирішуйте самі. Доброчинна дія нададуть фізичні навантаження. Терези (24 вересня - 23 жовтня) Гороскоп на 1 липня 2020 для Терезів

8 Сьогодні ви будете відчувати в собі чималі сили і готовність згорнути гори. Але не перестарайтеся з їх застосуванням. Успішний результат чекає при досягненні ділових домовленостей, тому можна сміливо планувати найважливіші зустрічі. Більше часу проводите в спілкуванні з коханими і друзями. Скорпіон (24 жовтня - 22 листопада) Гороскоп на 1 липня 2020 для Скорпіонів

9 Даний період розташовує до спокійної, розміреної роботи. Але при цьому вас багато буде дратувати. Постарайтеся уникати конфліктних ситуацій, так як в суперечках навряд чи вдасться здобути перемогу. Направте свою енергію на користь справи. Стрілець (22 листопада - 21 грудня) Гороскоп на 1 липня 2020 для Стрільців

10 Дрібниці життя повинні відійти на другий план, поступившись місцем більш важливим темам. Зараз хороший час, щоб задуматися про перспективи своєї справи, порадитися з колегами. На даний момент ви можете неабияк розтратити свої енергетичні запаси, тому знаходите можливість відновлювати сили. Козеріг (22 грудня - 20 січня) Гороскоп на 1 липня 2020 для Козерогів

11 Професійна діяльність зараз буде вас злегка обтяжувати. Можливо, ви чекаєте змін, а може бути, просто хочете відпочити. Але не приймайте поспішних рішень. Вони будуть продиктовані не голосом розуму, а швидкоплинними емоціями. Водолій (21 січня - 18 лютого) Гороскоп на 1 липня 2020 для Водоліїв