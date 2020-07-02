Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2 липня 2020 року

1 Овен (21 березня - 20 квітня) Гороскоп на 2 липня 2020 для Овнів

2 У цей день можливе надходження корисної інформації, а з нею прийдуть і нові ідеї. Від спілкування з людьми, які викликають у вас хоч найменший дискомфорт, потрібно відмовитися, навіть якщо ви відчуваєте перед ними зобов'язання. Будьте готові до швидкого прийняття рішень. Йде сприятливий період для нових знайомств і романтичних захоплень. Телець (21 квітня - 21 травня) Гороскоп на 2 липня 2020 для Тельців

3 Ставте конкретні цілі, працюйте на результат і не перескакуйте з однієї справи на іншу. Цей день підходить для поїздок, пошуку інформації та ведення переговорів. Уникайте поспішних рішень, не соромтеся просити час на роздуми. Тільки тоді, коли вас перестануть турбувати і підганяти, ви зможете зрозуміти, як слід діяти. Близнюки (22 травня - 21 червня) Гороскоп на 2 липня 2020 для Близнюків

4 Сьогодні на роботі можуть виникнути різного роду конфлікти, і ви опинитеся втягнутими в них. Постарайтеся не приймати чию-небудь сторону, а зайняти нейтральну позицію, так як в силу помилок або непорозумінь ви можете потрапити під гарячу руку. Рак (22 червня - 22 липня) Гороскоп на 2 липня 2020 для Раків

5 Будьте гранично чесними і відвертими з людьми, які вам небайдужі. Будь-який обман чи фальш не залишаться непоміченими, і в самий найближчий час правда відкриється. Не плануйте справ, які вимагають великих фізичних або емоційних затрат. Лев (23 липня - 23 серпня) Гороскоп на 2 липня 2020 для Лева

6 Зараз не потрібно діяти поспіхом. Чи не обіцяйте нікому свою допомогу, поки не розберетеся в ситуації, і не поспішайте зайняти чиюсь сторону, якщо у вашому оточенні розгориться конфлікт. Постарайтеся нікого не ображати. Більше часу виділіть для справ, що доставляють радість. Діва (24 серпня - 23 вересня) Гороскоп на 2 липня 2020 для Дів

7 В даний період глобальних подій не очікується. А з повсякденними справами ви впораєтеся без праці. Близько порадують вас розумінням і підтримкою. Киньте всі свої сили на добрі справи. Все, що ви зараз зробите хорошого, в найближчому майбутньому повернеться сповна. Терези (24 вересня - 23 жовтня) Гороскоп на 2 липня 2020 для Терезів

8 Цей день пролетить непомітно. Потрібно брати ініціативу в свої руки і домагатися бажаного. Під лежачий камінь вода не тече! В особистому житті можуть відбутися зміни в кращу сторону. Не відмовляйте тим, хто потребує допомоги. Добрі вчинки не залишаться непоміченими, і незабаром ви будете винагороджені. Скорпіон (24 жовтня - 22 листопада) Гороскоп на 2 липня 2020 для Скорпіонів

9 День буде наповнений різними справами і зустрічами. Ви відчуєте втому, але це не зіпсує вам настрою і не погасив прагнення до подальшого професійного росту. Можливі деякі витрати, які, втім, не надто сильно вдарять по сімейному бюджету. Стрілець (22 листопада - 21 грудня) Гороскоп на 2 липня 2020 для Стрільців

10 Час позитивних змін в ділових і в особистих відносинах. У цей день можливі цікаві знайомства, які згодом вплинуть на ваше подальше життя. Більше часу проводите на свіжому повітрі в компанії коханої людини. Козеріг (22 грудня - 20 січня) Гороскоп на 2 липня 2020 для Козерогів

11 Зараз не варто нічого загадувати. Іноді буде здаватися, що в якихось питаннях ви тупцюєте на місці або навіть пятітесь назад. Оптимізму це не додасть, але на даному етапі плисти проти течії навряд чи буде під силу. Уникайте конфліктів. Водолій (21 січня - 18 лютого) Гороскоп на 2 липня 2020 для Водоліїв