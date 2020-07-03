Місячне затемнення 5 липня: астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких воно стане переломним моментом

Гороскоп закликає Тільця використовувати місячне затемнення 5 липня з максимальною користю для власного життя.

Часом доля виявляється до зодіакальних представників прихильною і надає шанс кардинально змінити життя.

Гороскоп вкаже на знаки Зодіаку, для яких місячне затемнення 5 липня обіцяє стати таким переломним моментом, пише slovofraza.

Телець

Гороскоп закликає Тільця використовувати місячне затемнення 5 липня з максимальною користю для власного життя. Річ у тому, що у вас з'явився шанс домогтися бажаного і витягти себе на новий рівень розвитку. Насамперед, розберіться з усіма проблемами і протиріччями в матеріальному плані і особистого життя. При цьому вкрай важливо контролювати емоційний стан. Телець не звик розлучатися з улюбленою рутиною і вибиратися з зони комфорту. Але це потрібно зробити, якщо ви мрієте про краще майбутнє і хочете досягти неймовірного успіху. День надасть можливість позбутися від зайвого вантажу і викреслити тих людей, що отруюють ваше існування.

Терези

5 липня – складний, але важливий день для знака зодіаку Терези. Ранок почнеться з проблем і неприємностей, з якими доводиться справлятися. Покладайтеся виключно на власні сили і прислухайтеся до підказок інтуїції. Якщо Терези візьмуть відповідальність на себе і не втечуть з поля бою, то доля зробить цей день переломним моментом. B чому полягає трансформація? Більшу частину життя Терези проживають в сумнівах і страху, боячись допустити фатальну помилку і все зіпсувати. Але саме через це ви не приймаєте правильних рішень і ігноруєте перспективні можливості. Тепер все зміниться, тому що Ваги впораються з важкими завданнями і нарешті повірять у власні сили.

Козерог

Козерогові зовсім не сподобається місячне затемнення, тому що день принесе розчарування і біль. Однак астрологічний прогноз вважає, що ви повинні пройти через це, щоб нарешті поглянути в жахливу правду і зрозуміти, що прийшов час повернути контроль над власним життям. Хто стане причиною розчарувань? Ваше оточення. Виникне складна ситуація, в якій Козерогові буде не в кого попросити про допомогу. Ви усвідомлюєте, що оточили себе нахлібницями і п'явками, які тільки висмоктували сили, енергію та гроші. B результаті, Козеріг зможе розв'язати всі проблеми, але тепер ви зрозумієте, від яких особистостей потрібно терміново позбутися. Скидайте баласт і входите в новий етап саморозвитку з правильним оточенням.

Водолій

Внутрішні та особисті трансформації 5 липня торкнуться знака зодіаку Водолій. Гороскоп каже, що вам також доведеться переглянути відносини з людьми. Раптово зодіакальний представник зрозуміє, що опинився в жахливій компанії, де всі позбавлені амбіцій, ліниві і зовсім не намагаються чогось досягти. Тепер Водолій усвідомлює, що саме оточення постійно тягнуло його вниз і заважало досягти нових висот. Як бути в такій ситуації? Астрологічний прогноз вважає, що вам слід відгородитися від цієї компанії. Навіть, якщо це чудові люди, то їх поведінка буде негативно позначатися на вашому розвитку. Так, це болюче переломний момент, але зміни підуть вам на користь.