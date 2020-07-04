Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким незабаром пощастить з грошима

Серед щасливчиків тижня - три знаки Зодіаку.

Фінансовий гороскоп допоможе вам правильно спланувати справи й покупки на цей тиждень.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким більше пощастить з грошима у період з 6 по 12 липня 2020 року, пише SlovoFraza.

Овен

В Овнів починається час, коли в голову може прийти неймовірна ідея. Краще записувати такі ідеї й розвивати їх у майбутньому, ділитися ними з начальством і партнерами. Зірки на боці Овнів, причому найбільш сприятливими днями стануть 6, 7 та 8 число. У понеділок, вівторок і середу корисно робити покупки, а також бути максимально залученими у трудовий процес.

Близнюки

Зірки й планети на стороні Близнюків, тож у грошових питаннях на них чекає успіх. Достатньо лише дотримуватися планів і не змінювати їх в останню хвилину. Збільшити доходи, оптимізувати витрати допоможе обачність. Поради оточуючих поки краще не слухати.

Скорпіон

У Скорпіонів очікується дуже сприятливий фінансовий час. Астрологи радять загадати бажання і поставити перед собою нові амбітні цілі. У середу, суботу і неділю можна сміливо витрачати гроші на розваги й відпочинок, на нові речі й зміну образу. Також на цьому тижні корисно купувати подарунки близьким. Гроші можуть подарувати щастя, якщо вкладати їх правильно.