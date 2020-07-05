Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким липень приготував небезпечні спокуси

Деяким знакам Зодіаку гороскоп готує небезпечні спокуси у діловій сфері, кажуть астрологи.

Все життя зодіакальних представників супроводжується спокусами, які намагаються змусити вас зійти з правильного шляху.

Астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку другий місяць літа приготував небезпечні спокуси. Про це пише SlovoFraza.

Рак

Гороскоп готує небезпечні спокуси Раку у плані ділової сфери. Складається враження, що доля вам посміхається і надає шикарний діапазон можливостей і шансів. Це дійсно так, адже пропозиції з роботи проллються на Рака золотим дощем. Але серед цих пропозицій криються й небезпечні хитрощі, на які не можна вестися, інакше можете серйозно витратитися. Крім того, кілька разів у Рака виникне бажання досягти певних бонусів нечесним шляхом.

Терези

Астрологічний прогноз говорить про те, що в липні знак Зодіаку Терези стає надто чутливим. Ваші емоції не піддаються контролю, через що ви коментар або критику сприймете як особисту образу. Причому образа виявиться настільки величезною, що можете захотіти помститися. Астропрогноз категорично не рекомендує діяти так.

Скорпіон

У липні може виникнути слабкість до протилежної статі. І немає нічого поганого, якщо ви самотні. Але пристрасть до іншої людини пробудиться і в сімейних представників знаку Зодіаку. Скорпіону необхідно розібратися в собі й навчитися не занурюватися спонтанно в почуття, а дати собі час усвідомити, що відбувається. Не піддавайтеся спокусі, тому що зруйнуєте прекрасні стосунки.

Козеріг

Знак зодіаку Козеріг визначить найшвидший та найпростіший шлях отримати посаду. Але це станеться лише внаслідок того, що підставите колегу або пройдетеся по чужих головах. Козеріг дійсно ризикує піддатися цій спокусі, що призведе до кар'єрного зростання, але залишить негативний осад у вашій душі й пляму на репутації.

Раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, яким більше за інших пощастить з грошима в період з 6 по 12 липня 2020 року.