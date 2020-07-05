Скачать
Неділя, 05.07.2020
На Харківщині від вогню врятували ячмінне поле та хвойний ліс
На Харківщині від вогню врятували ячмінне поле та хвойний ліс
Зеленський:"В Україні довгі роки принижували ветеранів й ігнорували їхні потреби"
Зеленський:"В Україні довгі роки принижували ветеранів й ігнорували їхні потреби"
42-річний Буффон не збирається завершувати воротарську кар'єру
42-річний Буффон не збирається завершувати воротарську кар'єру
TAYANNA розповіла про екскоханого, який покинув її заради Ані Лорак
TAYANNA розповіла про екскоханого, який покинув її заради Ані Лорак

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким липень приготував небезпечні спокуси

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким липень приготував небезпечні спокуси
13:16 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com
Деяким знакам Зодіаку гороскоп готує небезпечні спокуси у діловій сфері, кажуть астрологи.

Все життя зодіакальних представників супроводжується спокусами, які намагаються змусити вас зійти з правильного шляху.

Астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку другий місяць літа приготував небезпечні спокуси. Про це пише SlovoFraza.

Рак

Гороскоп готує небезпечні спокуси Раку у плані ділової сфери. Складається враження, що доля вам посміхається і надає шикарний діапазон можливостей і шансів. Це дійсно так, адже пропозиції з роботи проллються на Рака золотим дощем. Але серед цих пропозицій криються й небезпечні хитрощі, на які не можна вестися, інакше можете серйозно витратитися. Крім того, кілька разів у Рака виникне бажання досягти певних бонусів нечесним шляхом.

Терези

Астрологічний прогноз говорить про те, що в липні знак Зодіаку Терези стає надто чутливим. Ваші емоції не піддаються контролю, через що ви коментар або критику сприймете як особисту образу. Причому образа виявиться настільки величезною, що можете захотіти помститися. Астропрогноз категорично не рекомендує діяти так.

Скорпіон

У липні може виникнути слабкість до протилежної статі. І немає нічого поганого, якщо ви самотні. Але пристрасть до іншої людини пробудиться і в сімейних представників знаку Зодіаку. Скорпіону необхідно розібратися в собі й навчитися не занурюватися спонтанно в почуття, а дати собі час усвідомити, що відбувається. Не піддавайтеся спокусі, тому що зруйнуєте прекрасні стосунки.

Козеріг

Знак зодіаку Козеріг визначить найшвидший та найпростіший шлях отримати посаду. Але це станеться лише внаслідок того, що підставите колегу або пройдетеся по чужих головах. Козеріг дійсно ризикує піддатися цій спокусі, що призведе до кар'єрного зростання, але залишить негативний осад у вашій душі й пляму на репутації.

Раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, яким більше за інших пощастить з грошима в період з 6 по 12 липня 2020 року.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Гороскоп, Астролог.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Стильні образи plus size на кожен день
02 The Weeknd і Doja Cat представили кліп на трек "In your eyes" (Відео)
03 В мережі показали новий трейлер серіалу "Найнебезпечніша здобич" (Відео)
04 Роналду забив свій перший гол в Серії А
05 Зеленський про масову бійку у Києві: вимагаю від Венедіктової та Авакова вжити заходів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Україні за добу підтвердили ще 823 випадки коронавірусу
В Україні за добу підтвердили ще 823 випадки коронавірусу
Окупанти на Донбасі обстрілюють позиції ЗСУ з мінометів
Окупанти на Донбасі обстрілюють позиції ЗСУ з мінометів
Кількість жертв коронавірусу в світі перевищила 530 тис., інфікованих - 11,24 млн
Кількість жертв коронавірусу в світі перевищила 530 тис., інфікованих - 11,24 млн
В Одесі у День ВМС влаштували огляд військових кораблів та техніки
В Одесі у День ВМС влаштували огляд військових кораблів та техніки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся