Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 липня 2020 року

1 Овен (21 березня - 20 квітня) Гороскоп на 9 липня 2020 для Овнів

2 День сприятливий для вас практично в усіх відношеннях. Ніяких неприємностей виникнути не повинно. Ви можете розраховувати на свої старі зв'язки, які відкриють перед вами нові перспективи. Тому постарайтеся не уникати зустрічей і розмов зі старими знайомими. Телець (21 квітня - 21 травня) Гороскоп на 9 липня 2020 для Тельців

3 Негативних ситуацій зірки не обіцяють. Вас чекають цікаві і непередбачувані повороти долі, які можуть змінити життя на краще. Постарайтеся зараз якомога більше спілкуватися з людьми, так як ключ до успіху ви знайдете саме за допомогою зв'язків і знайомств. Близнюки (22 травня - 21 червня) Гороскоп на 9 липня 2020 для Близнюків

4 Зараз вам може здатися, що життя навколо зупинилася. День не відрізнятимуться великою різноманітністю. Але це не привід впадати в сплячку. Вам дається деяка перепочинок, щоб накопичити сили і знову пірнути з головою у вир подій. Рак (22 червня - 22 липня) Гороскоп на 9 липня 2020 для Раків

5 На цей день вам не доведеться скаржитися. Все буде виходити, і ви залишитеся вкрай задоволені собою. Можна займатися вирішенням майнових питань і робити покупки. На даному етапі приділяйте більше уваги і турботи своїм близьким. Зараз ви можете будь-яким чином образити або принизити їх інтереси. Лев (23 липня - 23 серпня) Гороскоп на 9 липня 2020 для Лева

6 Цей день може виявитися дуже плідним. Швидше за все, ви пунктуально будете виконувати задумане. Але постарайтеся не брати підвищених зобов'язань і не завантажуйте себе надмірно. Зараз зверніть увагу на стан свого здоров'я. Будь-які нездужання не повинні залишитися без уваги. Діва (24 серпня - 23 вересня) Гороскоп на 9 липня 2020 для Дів

7 Повне затишшя. Ніяких різких змін у вашій долі статися не повинно. Тільки постарайтеся не вплутуватися ні в які конфлікти, особливо з неврівноваженими людьми. У родинному колі чи в суспільстві коханої людини ви будете перебувати як за кам'яною стіною. Терези (24 вересня - 23 жовтня) Гороскоп на 9 липня 2020 для Терезів

8 Нічого поганого про наступаючий день сказати не можна. Ви будете перебувати в піднесеному настрої. Тільки зверніть увагу на своє здоров'я. І якщо відчуєте навіть легке нездужання, то не тягніть час, а займіться профілактикою застуди, щоб не розболітися і не злягти в ліжко. Скорпіон (24 жовтня - 22 листопада) Гороскоп на 9 липня 2020 для Скорпіонів

9 Найближчим часом у вас вистачить дипломатичних здібностей і вміння знаходити потрібні слова в спілкуванні з співрозмовником. Надійною підтримкою вам стане мир і спокій у вашій родині. А якщо ви ще йдете по життю в гордій самоті, то у вас є шанс, хоч і не дуже великий, зустріти гідного людини. Стрілець (22 листопада - 21 грудня) Гороскоп на 9 липня 2020 для Стрільців

10 Постарайтеся на даний день запланувати якомога більше приємних вам справ. Може бути, варто зустрітися з людьми, які дороги вам, але з яких-небудь причин ви їх давно не бачили. Хтось вирішить відправитися в далекі або не дуже далекі краї за новими враженнями, а кому-то потрібно просто посидіти в хорошій компанії. Козеріг (22 грудня - 20 січня) Гороскоп на 9 липня 2020 для Козерогів

11 Зараз ви будете схожі на маленький вогник, який може не тільки зігріти оточуючих своїм теплом, а й розпалити в них іскорку ентузіазму і оптимізму. У любові вас також чекають приємні сюрпризи, а деяких представників знаку - багатообіцяючі знайомства. Дозвольте собі трохи відпочити. Бажано переключитися на нейтральне заняття. Водолій (21 січня - 18 лютого) Гороскоп на 9 липня 2020 для Водоліїв