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Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 липня 2020 року

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 липня 2020 року
Оновлено 09:49 Сьогодні Телеграф Фото: pinterest.com
Більшість у четвер чекає непоганий день. На роботі особливих проблем не виникатиме і вдома все буде спокійно.
  • 1

    Овен (21 березня - 20 квітня)

    Гороскоп на 9 липня 2020 для Овнів

  • 2

    День сприятливий для вас практично в усіх відношеннях. Ніяких неприємностей виникнути не повинно. Ви можете розраховувати на свої старі зв'язки, які відкриють перед вами нові перспективи. Тому постарайтеся не уникати зустрічей і розмов зі старими знайомими.

    Телець (21 квітня - 21 травня)

    Гороскоп на 9 липня 2020 для Тельців

  • 3

    Негативних ситуацій зірки не обіцяють. Вас чекають цікаві і непередбачувані повороти долі, які можуть змінити життя на краще. Постарайтеся зараз якомога більше спілкуватися з людьми, так як ключ до успіху ви знайдете саме за допомогою зв'язків і знайомств.

    Близнюки (22 травня - 21 червня)

    Гороскоп на 9 липня 2020 для Близнюків

  • 4

    Зараз вам може здатися, що життя навколо зупинилася. День не відрізнятимуться великою різноманітністю. Але це не привід впадати в сплячку. Вам дається деяка перепочинок, щоб накопичити сили і знову пірнути з головою у вир подій.

    Рак (22 червня - 22 липня)

    Гороскоп на 9 липня 2020 для Раків

  • 5

    На цей день вам не доведеться скаржитися. Все буде виходити, і ви залишитеся вкрай задоволені собою. Можна займатися вирішенням майнових питань і робити покупки. На даному етапі приділяйте більше уваги і турботи своїм близьким. Зараз ви можете будь-яким чином образити або принизити їх інтереси.

    Лев (23 липня - 23 серпня)

    Гороскоп на 9 липня 2020 для Лева

  • 6

    Цей день може виявитися дуже плідним. Швидше за все, ви пунктуально будете виконувати задумане. Але постарайтеся не брати підвищених зобов'язань і не завантажуйте себе надмірно. Зараз зверніть увагу на стан свого здоров'я. Будь-які нездужання не повинні залишитися без уваги.

    Діва (24 серпня - 23 вересня)

    Гороскоп на 9 липня 2020 для Дів

  • 7

    Повне затишшя. Ніяких різких змін у вашій долі статися не повинно. Тільки постарайтеся не вплутуватися ні в які конфлікти, особливо з неврівноваженими людьми. У родинному колі чи в суспільстві коханої людини ви будете перебувати як за кам'яною стіною.

    Терези (24 вересня - 23 жовтня)

    Гороскоп на 9 липня 2020 для Терезів

  • 8

    Нічого поганого про наступаючий день сказати не можна. Ви будете перебувати в піднесеному настрої. Тільки зверніть увагу на своє здоров'я. І якщо відчуєте навіть легке нездужання, то не тягніть час, а займіться профілактикою застуди, щоб не розболітися і не злягти в ліжко.

    Скорпіон (24 жовтня - 22 листопада)

    Гороскоп на 9 липня 2020 для Скорпіонів

  • 9

    Найближчим часом у вас вистачить дипломатичних здібностей і вміння знаходити потрібні слова в спілкуванні з співрозмовником. Надійною підтримкою вам стане мир і спокій у вашій родині. А якщо ви ще йдете по життю в гордій самоті, то у вас є шанс, хоч і не дуже великий, зустріти гідного людини.

    Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

    Гороскоп на 9 липня 2020 для Стрільців

  • 10

    Постарайтеся на даний день запланувати якомога більше приємних вам справ. Може бути, варто зустрітися з людьми, які дороги вам, але з яких-небудь причин ви їх давно не бачили. Хтось вирішить відправитися в далекі або не дуже далекі краї за новими враженнями, а кому-то потрібно просто посидіти в хорошій компанії. 

    Козеріг (22 грудня - 20 січня)

    Гороскоп на 9 липня 2020 для Козерогів

  • 11

    Зараз ви будете схожі на маленький вогник, який може не тільки зігріти оточуючих своїм теплом, а й розпалити в них іскорку ентузіазму і оптимізму. У любові вас також чекають приємні сюрпризи, а деяких представників знаку - багатообіцяючі знайомства. Дозвольте собі трохи відпочити. Бажано переключитися на нейтральне заняття.

    Водолій (21 січня - 18 лютого)

    Гороскоп на 9 липня 2020 для Водоліїв

  • 12

    День пролетить непомітно. Якщо до будь-яких справах у вас не буде лежати душа, то відкладіть їх на кілька днів. Зараз сприятливий час для того щоб відпочити, а серйозно взятися за справу ви завжди встигнете. Постарайтеся уникати з'ясування відносин.

    Риби (19 лютого - 20 березня)

    Гороскоп на 9 липня 2020 для Риб

    Нові починання, а також виконання складних завдань краще відкласти до слушного моменту. Ніякої фальші і необов'язковість бути не повинно. Якщо щось пообіцяєте і не стримаєте слово, можете втратити свій авторитет в очах оточуючих. Не вимагайте від себе подвигів і не намагайтеся негайно вирішити накопичені побутові або професійні питання.

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Все по темі:

Гороскоп, Астрология, Знаки Зодіаку.

Автор:

Телеграф
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