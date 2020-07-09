Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 липня 2020 року

Овен (21 березня - 20 квітня)
Гороскоп на 9 липня 2020 для Овнів
День сприятливий для вас практично в усіх відношеннях. Ніяких неприємностей виникнути не повинно. Ви можете розраховувати на свої старі зв'язки, які відкриють перед вами нові перспективи. Тому постарайтеся не уникати зустрічей і розмов зі старими знайомими.
Телець (21 квітня - 21 травня)
Гороскоп на 9 липня 2020 для Тельців
Негативних ситуацій зірки не обіцяють. Вас чекають цікаві і непередбачувані повороти долі, які можуть змінити життя на краще. Постарайтеся зараз якомога більше спілкуватися з людьми, так як ключ до успіху ви знайдете саме за допомогою зв'язків і знайомств.
Близнюки (22 травня - 21 червня)
Гороскоп на 9 липня 2020 для Близнюків
Зараз вам може здатися, що життя навколо зупинилася. День не відрізнятимуться великою різноманітністю. Але це не привід впадати в сплячку. Вам дається деяка перепочинок, щоб накопичити сили і знову пірнути з головою у вир подій.
Рак (22 червня - 22 липня)
Гороскоп на 9 липня 2020 для Раків
На цей день вам не доведеться скаржитися. Все буде виходити, і ви залишитеся вкрай задоволені собою. Можна займатися вирішенням майнових питань і робити покупки. На даному етапі приділяйте більше уваги і турботи своїм близьким. Зараз ви можете будь-яким чином образити або принизити їх інтереси.
Лев (23 липня - 23 серпня)
Гороскоп на 9 липня 2020 для Лева
Цей день може виявитися дуже плідним. Швидше за все, ви пунктуально будете виконувати задумане. Але постарайтеся не брати підвищених зобов'язань і не завантажуйте себе надмірно. Зараз зверніть увагу на стан свого здоров'я. Будь-які нездужання не повинні залишитися без уваги.
Діва (24 серпня - 23 вересня)
Гороскоп на 9 липня 2020 для Дів
Повне затишшя. Ніяких різких змін у вашій долі статися не повинно. Тільки постарайтеся не вплутуватися ні в які конфлікти, особливо з неврівноваженими людьми. У родинному колі чи в суспільстві коханої людини ви будете перебувати як за кам'яною стіною.
Терези (24 вересня - 23 жовтня)
Гороскоп на 9 липня 2020 для Терезів
Нічого поганого про наступаючий день сказати не можна. Ви будете перебувати в піднесеному настрої. Тільки зверніть увагу на своє здоров'я. І якщо відчуєте навіть легке нездужання, то не тягніть час, а займіться профілактикою застуди, щоб не розболітися і не злягти в ліжко.
Скорпіон (24 жовтня - 22 листопада)
Гороскоп на 9 липня 2020 для Скорпіонів
Найближчим часом у вас вистачить дипломатичних здібностей і вміння знаходити потрібні слова в спілкуванні з співрозмовником. Надійною підтримкою вам стане мир і спокій у вашій родині. А якщо ви ще йдете по життю в гордій самоті, то у вас є шанс, хоч і не дуже великий, зустріти гідного людини.
Стрілець (22 листопада - 21 грудня)
Гороскоп на 9 липня 2020 для Стрільців
Постарайтеся на даний день запланувати якомога більше приємних вам справ. Може бути, варто зустрітися з людьми, які дороги вам, але з яких-небудь причин ви їх давно не бачили. Хтось вирішить відправитися в далекі або не дуже далекі краї за новими враженнями, а кому-то потрібно просто посидіти в хорошій компанії.
Козеріг (22 грудня - 20 січня)
Гороскоп на 9 липня 2020 для Козерогів
Зараз ви будете схожі на маленький вогник, який може не тільки зігріти оточуючих своїм теплом, а й розпалити в них іскорку ентузіазму і оптимізму. У любові вас також чекають приємні сюрпризи, а деяких представників знаку - багатообіцяючі знайомства. Дозвольте собі трохи відпочити. Бажано переключитися на нейтральне заняття.
Водолій (21 січня - 18 лютого)
Гороскоп на 9 липня 2020 для Водоліїв
День пролетить непомітно. Якщо до будь-яких справах у вас не буде лежати душа, то відкладіть їх на кілька днів. Зараз сприятливий час для того щоб відпочити, а серйозно взятися за справу ви завжди встигнете. Постарайтеся уникати з'ясування відносин.
Риби (19 лютого - 20 березня)
Гороскоп на 9 липня 2020 для Риб
Нові починання, а також виконання складних завдань краще відкласти до слушного моменту. Ніякої фальші і необов'язковість бути не повинно. Якщо щось пообіцяєте і не стримаєте слово, можете втратити свій авторитет в очах оточуючих. Не вимагайте від себе подвигів і не намагайтеся негайно вирішити накопичені побутові або професійні питання.