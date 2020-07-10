Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 липня 2020 року

1 Овен (21 березня - 20 квітня) Гороскоп на 10 липня 2020 для Овнів

2 Професійні та домашні турботи закрутять у танок подій. Але такий стан справ не буде вас пригнічувати. У цей день не втручайтеся в справи, що мають сумнівний характер. Не вживайте міцні спиртні напої: ви можете не розрахувати дозу, і цим скористаються ваші недруги. Телець (21 квітня - 21 травня) Гороскоп на 10 липня 2020 для Тельців

3 Справи будуть успішно просуватися за умови, що ви у всьому станете дотримуватися чесних правил. Як тільки зробите що-небудь непристойна, відразу ж отримаєте покарання. З коханою людиною потрібно бути ласкавіше і проявляти більше фантазії в спільне проведення часу. Близнюки (22 травня - 21 червня) Гороскоп на 10 липня 2020 для Близнюків

4 Навіть якщо в цей день вас щось раздосадует, не поспішайте рубати з плеча. Цим ви не вирішите свої проблеми, а тільки погіршить їх. Будьте обережні, приймаючи важливі рішення. Постарайтеся виходити виключно з особистих можливостей. Рак (22 червня - 22 липня) Гороскоп на 10 липня 2020 для Раків

5 В даний момент ви повинні бути дуже щирі в відносинах з коханою людиною. Постарайтеся не робити вчинків, про які ви не могли б йому розповісти. Зараз сприятливий час для ділових контактів і прийняття нових пропозицій. Співпраця обіцяє виявитися для вас досить вигідним. Лев (23 липня - 23 серпня) Гороскоп на 10 липня 2020 для Лева

6 Навколишні в цей день можуть вас просто рвати на частини. Але такий стан справ вас не збентежить, і ви з радістю відгукнетеся на всі заклики. У відносинах з коханою людиною проявіть більше поступливості. Йому зараз особливо необхідно ваше розуміння. Діва (24 серпня - 23 вересня) Гороскоп на 10 липня 2020 для Дів

7 У професійній сфері, як і в особистому, доля не приготувала вам ніяких підступів. Не соромлячись, звертайтеся за допомогою, порадою, підтримкою до близьких людей. Зараз не рекомендується поспішати з прийняттям рішень, краще все спочатку як слід обміркувати. Потрібно себе поберегти - є загроза простудних захворювань. Терези (24 вересня - 23 жовтня) Гороскоп на 10 липня 2020 для Терезів

8 День обіцяє бути вдалим, якщо ви не підете на поводу у своїх негативних емоцій. Постарайтеся знайти приємне заняття, яке дозволить відволіктися від негативних думок. Це гарний час для спілкування з друзями. Намагайтеся в світлий час доби більше перебувати на свіжому повітрі. Скорпіон (24 жовтня - 22 листопада) Гороскоп на 10 липня 2020 для Скорпіонів

9 Найближчим часом, дотримуючись елементарних правил техніки безпеки, ви можете уникнути неприємностей. Постарайтеся не спілкуватися з імпульсивними і агресивно налаштованими людьми. Зараз дуже вдалий час для нових придбань і покупок. Стрілець (22 листопада - 21 грудня) Гороскоп на 10 липня 2020 для Стрільців

10 Постарайтеся зосередитися на професійних справах, і, приклавши незначні зусилля, ви зумієте легко домогтися поставлених цілей. Якщо відчуєте, що з будь-якими питаннями зараз впоратися складно, то не соромлячись, звертайтеся за допомогою до більш досвідченим колегам. Козеріг (22 грудня - 20 січня) Гороскоп на 10 липня 2020 для Козерогів

11 Цей день сприятливий як для серцевих справ, так і для творчості. І в тих, і в інших питаннях ви проявите себе непересічною особистістю і зможете здобути захоплення з боку оточуючих. Самотні представники даного знаку можуть зустріти свою половинку, якщо поставлять перед собою таку мету. Водолій (21 січня - 18 лютого) Гороскоп на 10 липня 2020 для Водоліїв