Гороскоп на 11 липня: що сьогордні очікувати кожному знаку Зодіаку

1 У цей день слід максимально відмовитися від зайвої емоційності і гучних гулянь. В делікатних справах сьогодні бажано не панікувати, а складні розмови відтягнути в часі. Овен

2 Намагайтеся без потреби не обманювати. Викриття небилиць погіршить ваш стан, а це вам зараз зовсім не потрібно. У дрібних справах вас буде супроводжувати удача. Телець

3 З боку здаватиметься, що цей день ви проведете нудно, і насправді нотки консерватизму вам будуть до вподоби. На роботі можливі несподівані витівки колег, проте ваш внутрішній спокій цій ситуації не Близнюки

4 Стабільність – головне слово для представників знаку в цей день. Найімовірніше, що все буде йти так, як ви планували, і на ваш комфорт і плани ніхто не буде зазіхати. Рак

5 Можливий старт нового етапу в житті. Високі шанси, що вам вдасться зарядитися силами і придумати неймовірну ідею, яка допоможе вам сповна насолодитися життям. Лев

6 Вам відведена роль натхненника – ви будете заряджати своїм настроєм інших, акумулювати сили і генерувати неймовірні ідеї. Діва

7 Візьміться за справу, яка вам до душі, а не те, яке пріоритет поставили ваші колеги. Вам варто подбати про власні пріоритети. Терези

8 Сьогодні хороший день, щоб подбати в першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов'язки перед іншими і виділіть більше часу на влаштування власного життя. Скорпіон

9 В цей день вас неабияк дратують правила, які встановили інші. Набирайтеся сміливості і відстоюйте власні рамки. Стрілець

10 Удача в цей день на вашому боці, як і запас сили. Візьміться за заплановане – вам може вдатися зробити навіть більше, ніж ви очікуєте. Козеріг

11 У вас накопичилося багато справ, які потребують негайного вирішення. Беріться за свій список і монотонно – справа за справою – зменшуйте його. Водолій