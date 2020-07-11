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Гороскоп на 11 липня: що сьогордні очікувати кожному знаку Зодіаку
Гороскоп на 11 липня: що сьогордні очікувати кожному знаку Зодіаку

Гороскоп на 11 липня: що сьогордні очікувати кожному знаку Зодіаку

Гороскоп на 11 липня: що сьогордні очікувати кожному знаку Зодіаку
Оновлено 07:18 Сьогодні Телеграф УНИАН
Астролог Павло Глоба склав гороскоп на 11 липня для всіх знаків Зодіаку.
  • 1

    У цей день слід максимально відмовитися від зайвої емоційності і гучних гулянь. В делікатних справах сьогодні бажано не панікувати, а складні розмови відтягнути в часі.

    Овен

  • 2

    Намагайтеся без потреби не обманювати. Викриття небилиць погіршить ваш стан, а це вам зараз зовсім не потрібно. У дрібних справах вас буде супроводжувати удача.

    Телець

  • 3

    З боку здаватиметься, що цей день ви проведете нудно, і насправді нотки консерватизму вам будуть до вподоби. На роботі можливі несподівані витівки колег, проте ваш внутрішній спокій цій ситуації не

    Близнюки

  • 4

    Стабільність – головне слово для представників знаку в цей день. Найімовірніше, що все буде йти так, як ви планували, і на ваш комфорт і плани ніхто не буде зазіхати.

    Рак

  • 5

    Можливий старт нового етапу в житті. Високі шанси, що вам вдасться зарядитися силами і придумати неймовірну ідею, яка допоможе вам сповна насолодитися життям.

    Лев

  • 6

    Вам відведена роль натхненника – ви будете заряджати своїм настроєм інших, акумулювати сили і генерувати неймовірні ідеї.

    Діва

  • 7

    Візьміться за справу, яка вам до душі, а не те, яке пріоритет поставили ваші колеги. Вам варто подбати про власні пріоритети.

    Терези

  • 8

    Сьогодні хороший день, щоб подбати в першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов'язки перед іншими і виділіть більше часу на влаштування власного життя.

    Скорпіон

  • 9

    В цей день вас неабияк дратують правила, які встановили інші. Набирайтеся сміливості і відстоюйте власні рамки.

    Стрілець

  • 10

    Удача в цей день на вашому боці, як і запас сили. Візьміться за заплановане – вам може вдатися зробити навіть більше, ніж ви очікуєте.

     Козеріг

  • 11

    У вас накопичилося багато справ, які потребують негайного вирішення. Беріться за свій список і монотонно – справа за справою – зменшуйте його.

    Водолій

  • 12

    Ближче до вечора вам може припекти провести час не так, як зазвичай. Не пропустіть можливість додати нових емоцій в життя – добрими супутниками будуть знайомі чи колеги.

    Риби

    Вам може випасти можливість раз і назавжди вирішити делікатні справи, які тягнуться вже давно. Не переживайте – з непорозуміннями впоратися вдасться, а список тем для з'ясування зменшиться.

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Все по темі:

Гороскоп, Риби, Діва, Знаки Зодіаку.

Автор:

Телеграф
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