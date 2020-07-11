Гороскоп на 11 липня: що сьогордні очікувати кожному знаку Зодіаку

У цей день слід максимально відмовитися від зайвої емоційності і гучних гулянь. В делікатних справах сьогодні бажано не панікувати, а складні розмови відтягнути в часі.
Овен
Намагайтеся без потреби не обманювати. Викриття небилиць погіршить ваш стан, а це вам зараз зовсім не потрібно. У дрібних справах вас буде супроводжувати удача.
Телець
З боку здаватиметься, що цей день ви проведете нудно, і насправді нотки консерватизму вам будуть до вподоби. На роботі можливі несподівані витівки колег, проте ваш внутрішній спокій цій ситуації не
Близнюки
Стабільність – головне слово для представників знаку в цей день. Найімовірніше, що все буде йти так, як ви планували, і на ваш комфорт і плани ніхто не буде зазіхати.
Рак
Можливий старт нового етапу в житті. Високі шанси, що вам вдасться зарядитися силами і придумати неймовірну ідею, яка допоможе вам сповна насолодитися життям.
Лев
Вам відведена роль натхненника – ви будете заряджати своїм настроєм інших, акумулювати сили і генерувати неймовірні ідеї.
Діва
Візьміться за справу, яка вам до душі, а не те, яке пріоритет поставили ваші колеги. Вам варто подбати про власні пріоритети.
Терези
Сьогодні хороший день, щоб подбати в першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов'язки перед іншими і виділіть більше часу на влаштування власного життя.
Скорпіон
В цей день вас неабияк дратують правила, які встановили інші. Набирайтеся сміливості і відстоюйте власні рамки.
Стрілець
Удача в цей день на вашому боці, як і запас сили. Візьміться за заплановане – вам може вдатися зробити навіть більше, ніж ви очікуєте.
Козеріг
У вас накопичилося багато справ, які потребують негайного вирішення. Беріться за свій список і монотонно – справа за справою – зменшуйте його.
Водолій
Ближче до вечора вам може припекти провести час не так, як зазвичай. Не пропустіть можливість додати нових емоцій в життя – добрими супутниками будуть знайомі чи колеги.
Риби
Вам може випасти можливість раз і назавжди вирішити делікатні справи, які тягнуться вже давно. Не переживайте – з непорозуміннями впоратися вдасться, а список тем для з'ясування зменшиться.