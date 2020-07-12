Гороскоп на сьогодні, 12 липня, для всіх знаків Зодіаку

1 Гороскоп на неділю, 12 липня 2020 року, передбачає яскравий день, в який можливі непередбачувані кроки долі. Прекрасна пора вирішуватися на зміни. Овен Добу принесуть нові завдання та цікаві пропозиції щодо професійного розвитку. З одного боку, ви будете раді перейти на більш високий рівень, а з іншого – відчуєте, що ще не готові до прийняття виклику.

2 Телець Сьогодні ви будете випромінювати радість і оптимізм. Весілля, інформація про вагітність або народження дитини в родині чи серед друзів дуже вірогідні. Будьте готові до дивних і несподіваних новин.

3 Близнюки Ви зможете легко приймати правильні рішення сьогодні. Для цього треба буде проявити гнучкість і налаштуватися на більш приємний тон. Як тільки ви поліпшите ваш настрій, все налагодиться.

4 Рак Після активного та складного періоду нарешті прийшов час заслуженого відпочинку. Ви заслуговуєте хорошою порції часу для себе. Нічого не відбудеться, якщо якийсь час ви будете пасивно відпочивати.

5 Лев Варто звертати увагу на слабких і невпевнених людей у вашому оточенні. Згадайте дні, коли ви були новенькими в колективі і не знали, як себе вести. Поділіться своїм досвідом та цінними порадами. Добрі слова повертаються.

6 Діва День буде чинити блокуючу дію на вас. Ви будете відчувати себе зобов'язаними робити щось, у чому ви некомпетентні. Можливо сильне відчуття дискомфорту. Слухайте свою інтуїцію і будьте впевнені в собі.

7 Терези Сьогодні ви знайдете важливий ключ для розуміння підсвідомого. Вам буде здаватися, що ви розумієте кожної людини, який зустрічається вам на шляху. Якщо у ваші плани входило зробити приємне іншим, то сьогодні ідеальний час це втілити в життя.

8 Скорпіон Ви можете отримати повідомлення, яке вас здивує. Будьте готові до зустрічей або непередбаченого візиту. Пам'ятайте, ентузіазм і впевненість творять чудеса, якщо вони йдуть рука об руку з мудрістю й розсудливістю.

9 Стрілець Сьогодні вам буде легко випромінювати любов і привертати до себе людей. Щастя вам знадобиться в любовних справах, але не зловживайте своїм становищем. Не грайте з чужими почуттями.

10 Козеріг Сьогодні ви дізнаєтеся, чого насправді хочете. Настане час приймати ключові рішення. Ви повинні заручитися підтримкою людей, які зможуть вам допомогти. Повірте, що ви можете зробити все, що завгодно.

11 Водолій Ви, ймовірно, будете уникати активності і захочете зосередитися на власних внутрішніх переживаннях. Вам варто знайти баланс у житті. Ви побачите переваги часу, проведеного наодинці.