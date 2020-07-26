Цих дам поцілували самі зірки: Найбільш видатні жінки за знаком Зодіаку

Цим дамам більше щастить, передає mizhnamy.
Водолій
Жінки-Водолії дуже впевнені в собі. Вони можуть брати відповідальність за інших. Ці дами народжені для того, щоб домогтися успіху в кар'єрі, а також допомогти зробити це іншим.
Лев
Не дарма кажуть, що Лев - цар звірів. Так і у людей. Жінка-Левиця може вести за собою цілий народ. При цьому важливо, щоб біля неї знаходилися люди, у яких сильна мотивація. А якщо колектив знаходиться в болоті, то горда Левиця звідти піде.
Скорпіон
У цих жінок добре розвинена інтуїція. Також ці дами можуть бачити майбутнє. Завдяки таким якостям, багато людей тягнуться до Скорпіонів. У колективі вони стають незамінними.