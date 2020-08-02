Повня 3 серпня: у чому її особливість та який вплив вона матиме

У понеділок, 14 місячний день, ми зможемо спостерігати повний місяць. Астрологи розповіли, що можна й чого не можна робити в цей день. Починаючи з 20 липня Місяць зростав, а 3 серпня з 20:56 до 3:40 з видимістю 100% він буде повним. Оскільки цей день припадає на понеділок - день Місяця - сила впливу нічного світила подвоюється. Тому 3 серпня дуже важливо стежити за своїми емоціями, шукати гармонію, відпочивати та перебувати в спокої розуму, незважаючи ні на що.

Повний місяць у серпні отримав назву Осетрової або Зернової повні, тому що вона припадає саме на період збирання врожаю і гарної риболовлі.

Серпнева повня пройде під знаком Водолія. У цей період люди прагнуть внутрішньої свободи і розкутості. На перший план виходять емоції, які проявляються відкритіше. У такі періоди люди не терплять жодного тиску щодо себе.

Водночас, перехід з 14-ї на 15-ту місячну добу, на яку випадає повня 3 серпня, буде сповнений спокус, бо людина важко контролює власні бажання і слабкості.

У цьому місяці повня над Землею зійде 3-го числа. У цей момент місяць буде знаходитися в Козерозі, а сонце в Леві.

У цю повню активізуються два протилежних знаки - Лев і Водолій. Ці два Знаки ставлять обсяг смислів, над якими варто поміркувати і на які бажано помедитувати. Знак Лева дає чутливість стосовно самого себе, до своєї і індивідуальності.

Що приготували зірки в цей день кожному знаку Зодіаку

Повний місяць у серпні: коли, дата

Повний місяць настане 03.08.2020 в 19:00. Це 14 місячний день у місячному календарі. Місяць у знаку зодіаку Водолій. Відсоток освітленості Місяця складає 100%. Схід Місяця у 20:56, а захід у 03:40.

Особливості повні в серпні

Особливо сильно звучить у цю повню вольовий аспект індивідуальності і правильного його напрямку. Ключовим моментом цієї повні є усвідомлення своєї індивідуальності та використання волі для її розкриття.

Повная має істотний вплив на все живе на Землі. Збільшується кровоточивість ран, нагадують про себе хронічні захворювання, загострюються психічні розлади.

У період повного місяця спостерігається максимальна народжуваність дітей. З'являється надмірна імпульсивність у спілкуванні, підвищується тяга до негативного мислення і вживання алкоголю.

З іншого боку, це найідеальніший час для збору лікарських трав, оскільки їхні цілющі властивості в цей момент максимальне.

Що можна робити у повню 3-го серпня

Найбільш сприятливий день для різного роду важливих починань. Можете сміливо просувати свої пропозиції, вони обов'язково знайдуть відгук і будуть прийняті.

Проте варто все добре продумати і зважити, бо можна розпочати справу, що не тільки веде до перемоги, але й закінчується повним крахом. День гарний для зміцнення родинних стосунків.

Що не можна робити в повню 3-го серпня

Однак майте на увазі, що при цьому великий ризик вдатися до анархії. Не варто за рахунок епатажу і нав'язування власних інтересів оточуючим самостверджуватися за чужий рахунок.

Також, у пориванні пошуку нових відчуттів не втратьте голову, щоб потім не довелося шкодувати про скоєне.

Не забувайте, що кожна повня приносить із собою кардинальні зміни в житті, пробуджує минулі протистояння і конфлікти між людьми.

Не варто в цей період приймати важливі рішення і здійснювати різкі вчинки.

Якщо перед вами стоїть проблема вибору – відкладіть її на більш слушний час, інакше можете пошкодувати про свою поведінку.

Повний місяць у серпні: що чекає на знаки Зодіаку 3 серпня

Овен: гороскоп на 3 серпня 2020

Сприятливий період для тривалих поїздок, подорожей, нових захоплень, спілкування, отримання інформації, любові. Не виключено, що випадкове знайомство або ваша комунікабельність вплинуть на майбутній фінансовий прибуток. Зірки обіцяють вам успіх у пошуку додаткових джерел доходу або перехід до нових видів діяльності.

Тілець: гороскоп на 3 серпня 2020

Цей день принесе вам гарне самопочуття. Поступово відносини будуть приходьте в норму. Не будьте занадто агресивним, оскільки це може викликати тільки роздратування. Того, хто поруч з вами, так не вистачає вашої ніжності.

Близнюки: гороскоп на 3 серпня 2020

Зірки, як і раніше вказують на ймовірні ускладнення зі здоров'ям. У тих, хто захворіє завтра, хвороба прийме затяжний характер. Несприятливі поїздки і подорожі. У сфері професійної діяльності ймовірні помилки і прорахунки, пов'язані з неправильною оцінкою ситуації або помилковою інформацією.

Рак: гороскоп на 3 серпня 2020

Можливо, що ви заручитися схваленням своїх планів і підтримкою з боку впливових осіб. Звернення за будь-якою фінансовою підтримкою можуть бути задоволені. Постарайтеся в цей день утриматися від усього, що може завдати шкоди організму, особливо від спиртних напоїв і сигарет.

Лев: гороскоп на 3 серпня 2020

Життєвий потенціал на високому рівні. Не виключено, що початок дня потребуватиме прийняття важливих рішень в особистому житті. Покладайтеся тільки на себе — порада або допомога друзів призведуть до помилок або ускладнять ситуацію до крайності. Постарайтеся закінчити давні суперечки з родичами або близькою людиною. Не дозволяйте великодушності обернутися марнотратством, а відвазі — безглуздям.

Діва: гороскоп на 3 серпня 2020

День проходить під знаком душевної рівноваги і переходу на нове коло розвитку. Життєвий потенціал на високому рівні. Цей день розпочнеться з приємних звісток, продовжиться великими сюрпризами і закінчиться загальним визнанням. Сприятливий день для покупок. Постарайтеся закінчити давні суперечки з родичами або близькою людиною. Проявіть мудрість і такт — це, мабуть, єдиний спосіб уникнути необдуманих дій.

Терези: гороскоп на 3 серпня 2020

День перетворень і трансформацій. Зміни, які відбудуться у вашому житті, можуть мати як позитивну, так і негативну забарвлення, тому у всіх справах звертайтеся до здорового глузду та практичного підходу до дійсності. Але постарайтеся позбутися від упереджених поглядів.

Скорпіон: гороскоп на 3 серпня 2020

Завтра не виключені занепадницькі настрої. Позначиться втома і перенапруження попередніх днів. Будьте гранично уважні з оточуючими і членами сім'ї, стежте за своїми словами. Ви можете зачепити їхнє самолюбство, викликати ревнощі чи заздрощі, що несприятливо позначиться на вашому положенні. Всі прийняті рішення ретельно обмірковуйте.

Стрілець: гороскоп на 3 серпня 2020

Відвага, прекрасна пам'ять і кмітливість, вміння знайти нестандартні шляхи вирішення проблем забезпечать успіх в будь-якому починанні. Зірки, як і раніше вказують на ймовірні ускладнення зі здоров'ям. У тих, хто захворіє завтра, хвороба прийме затяжний характер. Особливо це стосується чоловіків-Стрільців.

Козеріг: гороскоп на 3 серпня 2020

Сатанинський день. Зірки вказують на можливі конфлікти з керівництвом або партнерами, застерігають від агресивності й грубості з боку незнайомих людей. Обережно ставтеся до будь-яких колективних дій. Ілюзорність і нереальність планів з незалежних від вас причин може призвести до марних зусиль або фінансових втрат.

Водолій: гороскоп на 3 серпня 2020

Не виключено, що завтра вам доведеться вирішувати домашні та особисті проблеми, відсунувши на другий план справи і бізнес. Вірогідні ускладнення у відносинах з близькою людиною. Сварка може розростися до повного розриву відносин. Уникайте напруги у відносинах з дітьми-підлітками. Спірні питання можна вирішити тільки в атмосфері любові і поваги.

Риби: гороскоп на 3 серпня 2020

Завтра не виключені неприємні новини, пов'язані з близькими людьми. Це може відбитися на вашому здоров'ї і настрої. Тому постарайтеся психологічно захистити себе від можливих несподіванок і спокійно сприймати все, що день прийдешній нам готує. Імовірні випадкові знайомства, які не залишаться бесследными у вашому житті.