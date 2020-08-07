Дзеркальна дата 8.08 стане фатальною для деяких знаків Зодіаку

8 серпня - дзеркальна дата. У такі дні в житті кожної людини може відбуватися багато дивовижних речей. Нумерологія відповість на питання про те, як подолати будь-які труднощі і залучити благополуччя. Правити бал в цей день буде Вісімка. Це число в нумерології має досить спірну репутацію. Справа в тому, що воно зациклено, тобто має практично аналогічну простому колі структуру. Відмінність Вісімки полягає в можливості вибору шляху. Це означає, що життя може поставити вас перед серйозним вибором 8 серпня. Перед важливою справою краще використовувати шепотки на удачу і не сумніватися в тому, що ви гідні успіху.

Один з найбільш корисних навичок в період заступництва Вісімки - вміння швидко забувати все погане. Не варто збирати в собі негатив. Позбутися від поганого настрою і залучити удачу допоможе ефективна медитація.

Тілець

Для Тільця 8-го серпня - дуже сприятливий день, наповнений новими можливостями і реальним потенціалом до позитивних трансформацій. Однак Tілець прокинеться з огидним настроєм і буде дивитися на світ крізь негативний фільтр. Бережіться такого настрою, воно може перешкодити вам добитися бажаного.

Терези

Терезам цей день дозволяє досягти нових перемог на професійній ниві і реалізувати масу унікальних ідей. Але це також дуже небезпечна доба, через що дата здатна стати фатальною. При цьому Терезам слід побоюватися підступного маніпулятора, який дуже близько підібрався до вашого оточення і незабаром зможе повністю підпорядкувати собі ваші дії. Придивіться інакше всі майбутнє Терезів опиниться під загрозою. Ця людина з'явилася в житті відносно недавно і поки ніяк себе не видає, але ви зможете розкусити його.

Стрілець

Щоб дзеркальна дата 8 серпня не стала фатальною для Стрільця в негативному сенсі, йому потрібно протягом усього дня зберігати спокій. Це надмірно заморочливі і метушливі добу, коли навколо спостерігається справжній хаос. Багато зодіакальних представників ризикують розгубитися і допустити фатальних помилок. Однак Стрілець звик до подібної обстановці і у нього є всі шанси зберегти спокій і врівноваженість, щоб досягти приголомшливих результатів. Це ідеальний час для інвестицій, саморозвитку і нових знайомств. Причому гороскоп нагороджує вас великим запасом енергії, так що вийде просунутися вперед відразу у всіх напрямках.