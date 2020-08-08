Дзеркальна дата 8 серпня - для яких знаків Зодіаку вона стане доленосною

8 серпня 2020 року на нас чекає особлива дата, якій нумерологи та езотерики приписують магічні здібності. Фахівці кажуть, що загадане в цей день бажання обов'язково здійсниться. В найдавніших духовних вченнях "вісімка розглядається як зображення точки контакту між світами – минулого світу і майбутнього світу". Таким чином, дві вісімки символізують "ворота між світами, через які ми і проходимо з минулого в майбутнє". У кожної людини з'явиться можливість змінити долю – "залишити несприятливі події в минулому і зробити крок до сприятливих подій в майбутньому".

Народженим під цими знаками пощастить, їх чекають зміни, які можна назвати початком нового життя.

Увечері 8 серпня потрібно спрямувати свій погляд у небо, адже наближається пік Персеїд – найяскравішого зорепаду літа. Бажання можна загадати на падаючу зірку - якщо ви побачите таку - це до великої удачі.

Щоб правильно провести ритуал в дзеркальну дату, потрібно правильно обрати час: 8 серпня о 20.08. Вважається, що о 8-й годині 8-й хвилині відбувається найсильніший викид позитивної енергії, схожий з новорічним переходом.

Фахівці кажуть, що загадане в цей день бажання обов'язково здійсниться.

Близнюки

Це буде для вас важливий день, який допоможе розпочати все з чистого аркуша. Все зміниться і перекриє помилки минулого, а чорна смуга закінчиться.

Не відмовляйтеся від підтримки близьких. Поруч з вами будуть люди, які готові допомогти. Головне - не сумнівайтеся в собі і не втрачайте шанс.

Рак

Ви можете в цей день відчути тягар відповідальності, яку взяли на себе. Але не поспішайте опускати руки. Зірки надають вам можливість почати все спочатку. Ви зможете скинути з себе тягар. Приступайте до дій: починайте нові проекти, реалізуйтеся, рухайтеся далі.

Діва

Ви зможете почати спілкування з рідними з нової сторінки. Адже 8 серпня зрозумієте, що були до них занадто суворі. Bи станете більш поступливими, спокійними і миролюбними.

Цей день хороший почин для нових відносин. Ви зможете завоювати симпатію у людини, яка вам подобається.

Bодолій

Водолії також можуть змінити все і залишити тягар відповідальності позаду. Сприятливі обставини допоможуть стати вільніше.

Ви незабаром отримаєте бажане. А сміливість і ризик допоможуть вам в цьому.

Tелець

У цей день з мертвої точки зрушиться багато чтого: просування по кар'єрних сходах, особисте життя. Головне, щоб ви прислухалися до свого внутрішнього голосу, він допоможе.

Зовнішній тиск не повинен стати перешкодою. Якщо ви не піддастеся - на вас чекає успіх.

Скорпіон

Гороскоп попереджає, що для вас це виявиться складною добою, наповненою проблемами і неприємностями. Але ви самі можете все налагодити. Не йдіть на поводу у сумнівів і страхів. Рухайтеся в задуманому напрямку і отримаєте те, що хочете.

Ця дата все виправить, якщо ви робили в минулому фатальні помилки. Ви зможете кардинально змінити життя, якщо не будете бояться брати на себе відповідальність.

Зірки говорять, що не варто плисти за течією. Всі проблеми вирішаться, якщо ви направите на це свої зусилля.