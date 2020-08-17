Гороскоп кохання на тиждень: всі знаки зодіаку (17.08. - 23.08.2020)

Представників усіх знаків Зодіаку з 17 по 23 серпня 2020 року чекає вельми емоційний тиждень. Приємних моментів прогнозується дуже багато. Багато в чому це станеться завдяки особливому положенню Венери в Раку; також свою позитивну лепту внесе і Молодик у Леві.

Любовний гороскоп на тиждень для Овна

Овнів чекає значне збільшення любовного потенціалу. У деяких почнеться захоплюючий роман з дуже цікавою людиною. Астрологи радять використовувати шанс проводити з ним більше часу - це може закінчитися успіхом. Сімейним Овнам, незважаючи на зовнішні перешкоди, важливо зміцнити психоемоційний зв'язок з партнером - це стане запорукою міцного кохання.

Любовний гороскоп на тиждень для Тельців

Астрологічні тенденції цього тижня підштовхнуть Тельців до експериментів в любові. Молодик в Діві 19 серпня - відмінна можливість освіжити почуття і внести в спільне життя нові враження. Єдине, про що попереджають астрологи, - не перестарайтеся. Ймовірний несподіваний, але дуже щасливий поворот подій в романтичній сфері. Якщо вам подобається якась людина, цілком можливо, що він із задоволенням відповість на ваші почуття.

Любовний гороскоп на тиждень для Близнюків

Самотніх Близнюків на цьому тижні чекає відмінна можливість почати відносини з тим, хто тривалий час ігнорував їх ухажіванія.Счастлівих в шлюбі чекає період загострення пристрастей: є ризик вапна партнера емоційної мінливістю, дивними ініціативами і фантастичними вимогами. Зате відносини не перетворяться на рутину, а стануть набагато різноманітніше. Разом з партнером ви зумієте зробити короткий, але цікаву подорож, яке ще більше зблизить вас.

Любовний гороскоп на тиждень для Раків

Планета любові Венера весь тиждень буде перебувати в цьому знаку, що допоможе вам залучити більше потенційних прихильників. Ви відчуєте себе більш привабливими і станете буквально фонтанувати позитивом. Найбільш вдалі дні для знайомств - 19 і 20 серпня, коли таємнича Місяць зустрічається з палким Сонцем.

Любовний гороскоп на тиждень для Левів

Левам, які шукають своє щастя, цей тиждень принесе чудові можливості для початку вдалого роману, який задовольнить багато їх потреби, причому не тільки емоційного характеру, а й особистісного, кар'єрного і творчого. Сімейним представникам Знака вкрай важливо зберігати в стосунках то, що було досягнуто спільною працею. Можливі нові знайомства, нове кохання.

Любовний гороскоп на тиждень для Діви

Представників Дів чекає море любові: отримуйте задоволення, не ускладнюючи дорогу до свого счастью.Постарайтесь, щоб відносини з партнером були рівноправними, і проявляйте справжню щедрість в вираженні власних почуттів. Одиноким Дівам слід більш тверезо оцінити свої шанси в пристрої особистому житті.

Любовний гороскоп на тиждень для Терезів

Тим з вас, хто шукає свою другу половинку, безумовно є чого очікувати. З'являться хороші можливості для нових знайомств і більш тісне спілкування з тими, хто поки знаходиться в колі друзів, але викликає більш теплі почуття. Щасливим у відносинах Терезам астрологи радять не втрачати себе.

Любовний гороскоп на тиждень для Скорпіонів

Уран подбає про те, щоб наступний тиждень принесла Скорпіонам найкраще. Події тижня дозволять зрозуміти, що у будь-якої пари є перспективне майбутнє. Головне - ставитися один до одного дбайливо, прощати дрібні недоліки і слабкості характеру. Вільні Скорпіони зустрінуться з хорошими друзями, щоб обговорити нагальні проблеми.

Любовний гороскоп на тиждень для Стрільців

На цьому тижні Стрільців чекають цікаві любовні пригоди: трапляться дуже різнопланові події, які будуть супроводжуватися приємними емоціямі.Свободних і шукають відносин Стрільців в кінці літа чекає зустріч з людиною, яка володіє майже всіма якостями ідеального і призначеного долею партнера. Що знайшли любов повинні докласти зараз багато зусиль, щоб відносини стали безтурботніше, перетворилися з щоденної роботи в свято.

Любовний гороскоп на тиждень для Козерогів

Козероги на цьому тижні як ніколи гостро відчують відповідальність за відносини з близькою людиною. Астрологи прогнозують і яскраві переживання, і пристрасні сварки, і палкі зізнання. Складаються у відносинах поринуть в відчуття повної гармонії - для цього необхідно обов'язково відпустити минулі образи і впоратися з болем, якщо вона ще залишилася в сердце.Тем, хто самотній, бажано не дуже часто нагадувати про себе, що цікавить людині, щоб не потрапити в любовну залежність.

Любовний гороскоп на тиждень для Водоліїв

Виключно сприятливий тиждень для складаються у відносинах Водоліїв - їх любов стане ще глибшою. Вільних Водоліїв на цьому тижні може зачарувати той, в кого явно є внутрішньою стрижень, хто має твердий характер і веде більш соціально активний спосіб життя, ніж вони. Така людина може багато чому навчити і стати не просто коханцем, а учителем, який розкриє сильні сторони характеру.

Любовний гороскоп на тиждень для Риб

Вам обов'язково потрібно скористатися потенційними романтичними можливостями. Сприятливий час для легкого флірту, закладу перспективних знайомств, звернення за порадою до більш досвідченим друзям. Одиноким Рибам зірки приготували незабутню романтичну знайомство або побачення. Складно визначити, до чого це призведе, але аспекти планет вказують, що попереду є всі шанси почати новий роман. Який перебуває у відносинах належить пережити безліч радісних моментів.