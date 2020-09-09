Сплеск емоцій: названий самий чуттєвий знак Зодіаку

Кожна людина індивідуальна, тому і реакція на якісь життєві події - різна. Але все ж не варто виключати і вплив зірок на людину, кажуть астрологи і називають самий емоційний знак зодіаку.

Примітно, що серед всіх знаків зодіаку найбільш емоційними назвали Риби.

12 знак зодіаку, який панує з 19 лютого по 20 березня, дуже емоційний і чутливий, його представники співчутливі і дбайливі. При цьому їх надмірна сентиментальність і чутливість часто виглядають чарівно, але виявляються згубними для них самих. Риби вважаються ще й самими чуттєвими знаками зодіаку, стихією яких є вода, а символом - дві риби, які пливуть в різних напрямках, але пов'язаних стрічкою.

Вони мрійливі і живуть у світі власних ілюзій. Люблять творчість в різних проявах і часто діють інтуїтивно. Якщо вони перестають відчувати любов і підтримку, то впадають у відчай і замикаються в собі.

Для Риб важливо організувати свій побут гармонійно, щоб всі деталі створювали затишок навколо них, адже вони люблять все гарне, добре розбираються в моді і тонко відчувають мистецтво. Представники цього знака зодіаку відрізняються мудрістю, чуйністю, сприйнятливістю і здатністю до адаптації в будь-якій обстановці.