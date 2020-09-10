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Це зробить ваш день: анекдоти 10 вересня

Це зробить ваш день: анекдоти 10 вересня
Оновлено 09:36 Чт, 10 Вересень 2020 Телеграф Фото: Телеграф
Ці анекдоти піднімуть настрій кожному навіть у коронавірусний карантин.

Пацієнтка: Але ж, пане докторе, вже десять хвилин тримаю виставлений язик, а ви на нього зовсім не дивитеся.

Лікар: Вже можете його сховати, бо я хотів тільки спокійно виписати рецепт.

Група досвідчених археологів під час розкопок знайшла групу менш досвідчених археологів.

Дружина, йдучи в магазин, попередила чоловіка:

– Будеш варити пельмені, кидай їх у каструлю по одному, щоб не злиплися!

Коли повернулася, злий чоловік варив шостий пельмень!

Сьогодні ліг спати раніше – в 22:00. О першій годині ночі все ще не міг натішитися, що рано ліг спати.

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Анекдоти.

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