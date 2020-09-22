Тельці зможуть відпочити, а Раків чекають романтичні сюрпризи: гороскоп на сьогодні 22 вересня

Астрологи вважають, що вівторок буде досить напруженим, але дуже продуктивним. Незважаючи на труднощі і втому, не переносьте вирішення важливих питань на інший час: у вас все вийде. Якщо є можливість, приділіть час своїм літнім родичам і допоможіть їм у вирішенні нагальних проблем.

Овен (21 березня - 20 квітня)

Гороскоп на 22 вересня 2020 для Овнів

Будьте хоробрими і рішучими. Сьогодні вам належить битися з сильним противником, робити те, на що не можуть наважитися інші. Ймовірно, хтось буде відмовляти вас від задуманого, закликати зачаїтися і перечекати. Можна дотримуватися такої тактики, але її вибір відкладе важливі для вас події на невизначений термін. Так що подумайте, чи достатньо у вас терпіння. Варто бути обережнішим у фінансових справах. Сьогодні ви схильні ризикувати грошима, багато витрачати, не замислюючись про те, до чого це може привести.

Телець (21 квітня - 21 травня)

Гороскоп на 22 вересня 2020 для Тельців

На початку дня вам буде нелегко. Це час, коли загострюються всі давні протиріччя, згадуються старі образи, тримати себе в руках виявляється вкрай складно. Не виключені конфлікти з людьми, з якими ви колись були дуже близькі. Ви намагаєтеся не говорити зайвого і не піддаватися на провокації, але часом емоції все ж беруть верх над здоровим глуздом. Друга половина дня не буде вже плідної, ніж перша, але пройде спокійніше. Ви зможете відпочити, відновити сили і обдумати плани на майбутнє. Порадує спілкування з друзями.

Близнюки (22 травня - 21 червня)

Гороскоп на 22 вересня 2020 для Близнюків

Налаштуйтеся на продуктивну роботу 22 вересня. Якщо Близнюки проявлять завзятість, тоді все, навіть самі безнадійні плани, здійснюватися. Однак правильно розпоряджайтесь своїми силами, не перестарайтеся з навантаженнями: все добре в міру. Чи не конфліктуйте з оточуючими. Навіть якщо немає очевидних причин для занепокоєння, будьте ввічливі і доброзичливі з тими, хто вас оточує.

Рак (22 червня - 22 липня)

Гороскоп на 22 вересня 2020 для Раків

День не буде особливо простим, зате принесе багато цікавого. Вам напевно стане в нагоді досвід, отриманий раніше. Саме завдяки йому ви не допустите помилок, приймете правильні рішення в новій для себе ситуації. Чи вдасться знайти спільну мову з людиною, з яким ви останнім часом не ладили, хоча і змушені були звертатися до нього часто. Вечір обіцяє романтичні сюрпризи. Це час підходить і для того, щоб побачитися з людиною, якій ви хотіли б сподобатися. Ваше чарівність здатне розтопити навіть найхолодніше серце.

Лев (23 липня - 23 серпня)

Гороскоп на 22 вересня 2020 для Львова

День сповнений турбот. Часто власні справи доводиться відкладати, щоб допомогти знайомим, які опинилися в складній ситуації, виправити чужі помилки. Друзі та інші близькі люди чекають від вас безумовної підтримки, ви не завжди можете виправдати їх надії, це засмучує. Однак важливо пам'ятати і про свої інтереси. Можливі незаплановані поїздки. Вони виявляються куди більш захоплюючий, ніж можна було припустити, дозволяють зав'язати корисні знайомства. Не виключено початок романтичної історії, зовсім не схожою на ті, що ви переживали раніше.

Діва (24 серпня - 23 вересня)

Гороскоп на 22 вересня 2020 для Дів

Дійте обережно. Це не найпростіший день, особливо для тих, хто прагне до досконалості в усьому. Не завжди виходить відразу досягти потрібного результату, але і відкладати справи ви не хочете, тому знову і знову прикладаєте зусилля, щоб добитися неможливого. Ретельно вибирайте союзників. Далеко не всім, хто пропонує допомогу, сьогодні можна довіряти. На жаль, навколо достатньо тих, хто просто хоче використати вас у своїх інтересах. Обговорювати важливі речі варто тільки з тими, кому ви давно довіряєте.

Терези (24 вересня - 23 жовтня)

Гороскоп на 22 вересня 2020 для Терезів

У вівторок краще утриматися від імпульсивних дій і нерозумних витрат. Зверніть увагу на свої витрати: грамотне планування бюджету -заставу матеріальної стабільності. Постарайтеся в цей день тримати себе в руках. Якщо ви стоїте на роздоріжжі, зберіться з силами, подумки намалюйте картину свого майбутнього. Тоді Ваги зможуть досягти того, чого хочуть.

Скорпіон (24 жовтня - 22 листопада)

Гороскоп на 22 вересня 2020 для Скорпіонів

Суперечливий день. Емоційний фон буде досить напруженим, і це може перешкодити зосередитися на серйозних справах. Ви частіше звичайного переживаєте через дрібниці або гнівайтесь на тих, хто ні в чому не винен. Навколишні часом дають хороші поради, але ви не завжди готові до них прислухатися. З іншого боку, день щедрий на цікаві можливості, вдалі збіги. Ваше завдання - скористатися ними, не упустити свій шанс. Тут стануть в нагоді винахідливість і наполегливість. Вечір порадує багатьох представників знаку хорошими новинами.

Стрілець (23 листопада - 21 грудня)

Гороскоп на 22 вересня 2020 для Стрільців

День відмінно підійде для роботи. Якщо Стрільці серйозно налаштовані на довгу і плідну роботу, то нагорода не змусить себе довго чекати. Можливі приємні сюрпризи: незвичайний приз, підвищення по службі або вигідна угода. Зірки не виключають довгоочікуваних зустрічей, можливий приїзд гостей. Скористайтеся цим шансом поліпшити відносини з далекими родичами, не скупіться на почуття.

Козеріг (22 грудня - 20 січня)

Гороскоп на 22 вересня 2020 для Козерогів

Хоча труднощі часом будуть виникати, ви залишитеся задоволені тим, як склався цей день. Перша його половина підходить для того, щоб працювати самостійно. Ви не боїтеся приймати рішення і брати на себе відповідальність, не чекаєте, що хтось примчиться вам на допомогу. Пізніше, навпаки, настане період, сприятливий для співпраці, а також обміну ідеями, обговорення планів. Вечір як не можна краще підходить для сімейних заходів, якихось імпровізованих домашніх свят. Порадують візити старих друзів і інших хороших знайомих.

Водолій (21 січня - 18 лютого)

Гороскоп на 22 вересня 2020 для Водоліїв

День відрізняється напруженим емоційним фоном. Настрій часто змінюється. Не завжди вдається зосередитися - відволікають сторонні думки. До того ж вам важко чинити опір спокусам, і якщо з'являється можливість виконати якісь швидкоплинні бажання, ви її не втрачаєте. Навколишні охоче дають поради, навіть коли ви про них не просите, причому не завжди висловлюються делікатно. Намагайтеся не реагувати на це занадто гостро, сварки зараз ні до чого. Можливі фінансові втрати, невдалі покупки. Небажано брати гроші в борг, звертатися за кредитом.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Гороскоп на 22 вересня 2020 для Риб

Вас чекає плідний день. Він добре підходить для складних справ, в тому числі таких, в яких навряд чи хтось захоче вам допомогти. Вдається зосередитися, нічого не випустити з уваги, все зробити правильно. Навіть з вирішенням зовсім нових завдань ви справляєтеся відмінно. Намагайтеся реалістично дивитися на речі, не будувати ілюзій і не витати в хмарах. Особливо важливо це в другій половині дня, коли спокус стає більше. Постарайтеся стримати всі обіцянки, дані раніше, не підвести людей, які на вас розраховують.