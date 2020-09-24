Близнюки потребують перезавантаження, а Ракам можна планувати поїздки: гороскоп на сьогодні 24 вересня

Всі давні розбіжності і протиріччя сьогодні можуть загостритися. Люди зараз починають не просто сваритися, а воювати один з одним. Важко доведеться тим, хто звик до світу і болісно реагує на будь-які конфлікти. Напруженість емоційного фону погано позначається на самопочутті. Складною роботою краще займатися поодинці: так буде набагато простіше зосередитися і досягти потрібних результатів.

Овен (21 березня - 20 квітня)

Гороскоп на 24 вересня 2020 для Овнів

Це відмінний день, щоб взятися за боротьбу із зайвою вагою, скинути з себе тягар справ, якими давно не хочеться займатися, позбутися від людей в оточенні, які неприємні, шкідливі або просто крадуть час. Пора строго переглянути своє життя і відсунути сентименти в сторону.

Телець (21 квітня - 21 травня)

Гороскоп на 24 вересня 2020 для Тельців

Астрологи радять сьогодні звернути увагу на передчуття змін, які обов'язково відвідають: це не порожні домисли. Можливо, ці зміни не торкнуться особисто вас, але змінять життя близьких. Важливо взяти на себе частину проблем, врятувати становище: коли допомога буде потрібна вам, близькі неодмінно допоможуть.

Близнюки (22 травня - 21 червня)

Гороскоп на 24 вересня 2020 для Близнюків

Зірки підказують: романтична сфера потребує перезавантаження, особливо якщо в ній до цих пір є проблеми. Сьогодні хтось може втекти на свободу від партнера, який давно став чужим, а хтось знайде в собі сили, щоб зайнятися оновленням свого союзу. Обидва варіанти виявляться дієвими.

Рак (22 червня - 22 липня)

Гороскоп на 24 вересня 2020 для Раків

Сьогодні найкраще використовувати альтернативні можливості, які будуть з'являтися в роботі або особистої сфері. Пропозиції та нові ідеї виявляться дуже корисними, як і настрій освоїти щось нове в житті. На цей день можна планувати поїздки, побачення, знайомства і семінари.

Лев (23 липня - 23 серпня)

Гороскоп на 24 вересня 2020 для Лева

Протягом дня про себе періодично нагадуватиме сфера кар'єри, але розраховувати на значні успіхи і прибавку до зарплати не варто. Ймовірно, мова піде про якісь символічних заохочення, які принесуть моральне задоволення, але ніяк не реальну фінансову допомогу.

Діва (24 серпня - 23 вересня)

Гороскоп на 24 вересня 2020 для Дів

Сьогодні деякі мрії можуть здійснитися. Але все станеться злегка не так, як було сплановано. Можлива вимушена зупинка в справах або розвитку важливої теми. Це буде відмінна можливість, щоб уточнити деталі і створити перед собою ясну картину, яка врятує від розчарування в майбутньому.

Терези (24 вересня - 23 жовтня)

Гороскоп на 24 вересня 2020 для Терезів

Сьогодні астрологи радять на час забути про свої власні справи. Вони поки можуть почекати. Що дійсно важливо, так це знайти час на родичів і допомогти тим, хто попросить про допомогу. Всесвіт виявиться на боці тих, хто готовий переступити через себе на користь близьких.

Скорпіон (24 жовтня - 22 листопада)

Гороскоп на 24 вересня 2020 для Скорпіонів

Сьогодні не рекомендується брати додаткове навантаження на роботі, оскільки з цього дня може з'явитися більше домашніх турбот. Не варто починати нічого нового до того моменту, поки ситуація не стабілізується. Сили краще витратити на активне вирішення проблемних питань.

Стрілець (23 листопада - 21 грудня)

Гороскоп на 24 вересня 2020 для Стрільців

Астрологи не радять виправляти те, чого не вийшло досягти в минулому. Якщо ви тоді зазнали невдачі, важливо врахувати, що з тих пір багато чого змінилося, і деякі цілі могли повністю втратити актуальність. Зараз час поглянути на нові перспективи.

Козеріг (22 грудня - 20 січня)

Гороскоп на 24 вересня 2020 для Козерогів

Багато сьогодні можуть виявитися на гребені хвилі під час шторму. Астрологи пропонують віддатися течією, справлятися з проблемами в міру їх надходження і не соромитися просити про допомогу більш досвідчених людей. Тоді всі випробування залишаться позаду, і можна буде зважитися на експерименти.

Водолій (21 січня - 18 лютого)

Гороскоп на 24 вересня 2020 для Водоліїв

Гороскоп на сьогодні радить позбутися старих речей. Це прибере з життя застояну енергетику, яка протягом довгого часу гальмувала розвиток в різних сферах. Якщо ви очистите місце для свіжих змін і нових почуттів, то обов'язково досягнете успіхів.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Гороскоп на 24 вересня 2020 для Риб

Сьогодні не варто чекати надмірної вимогливості від зірок. Все, до чого вони закликають, - це дотримуватися елементарної енергетичну гігієну: менше спілкуватися з неприємними людьми, більше уваги приділяти прибиранню будинку і контролю деструктивних емоцій.