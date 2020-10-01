Період змін, насичених подій і любові: гороскоп на жовтень 2020 року

Жовтень 2020 року стане унікальний періодом для всіх, хто наділений інтуїцією. Неповторний поетизм цього місяця підштовхне в сторону романтики і любові. Жовтень стане періодом змін для багатьох людей. Зірки обіцяють насичений подіями місяць, проте попереджають, що кінцевий результат завжди залежить тільки від самої людини.

Гороскоп на жовтень 2020 для знака Овен

Представникам цього знака зірки обіцяють наповнений гармонією і спокоєм місяць. Але проблема в тому, що Овни не звикли існувати на низькому рівні життєвої активності. Дрібні неприємності можуть відбуватися через прояви запальності і нестриманості. Якщо ви зумієте тримати себе в руках і проживете місяць в злагоді з космічною енергією, то зможете домогтися гарних результатів у кар'єрі, а також благополуччя в сімейному житті.

Друга половина жовтня ідеально підійде для пошуку другої половинки, романтичних зустрічей і початку відносин. Всім, хто вже в стосунках, варто присвятити більше часу коханій людині.

Гороскоп на жовтень 2020 для знака Телець

Для Тельців жовтень стане часом великих змін, причому в кращу сторону. Цим людям вдасться перемогти шкідливі і жахливі звички, вийти із зони комфорту, розширити кругозір. Потрібно прагнути до нових знань і досвіду. На всі можливі негаразди і проблеми варто реагувати простіше, адже невдача - це в першу чергу важливий досвід.

Тельцям в жовтні ні в якому разі не можна кидати розпочаті справи і чекати, поки доля їм допоможе. Потрібно проявляти самостійність і цілеспрямованість. Якщо цього не робити, можна втратити контроль над ситуацією і потерпіти серйозної поразки на фінансовому терені.

Гороскоп на жовтень 2020 для знака Близнюки

Близнюки в жовтні 2020 року буде заповзятливі, спритні і надзвичайно сміливі. Багато з вас саме зараз почнуть тріумфальний хід назустріч головною мрією. Деякі представники цього знака нарешті усвідомлюють, в чому їх справжнє призначення на цій планеті.

У пріоритеті для Близнюків в найближчі тижні буде не особиста, а публічне життя. Близнюкам, у яких немає других половин, в жовтні 2020 року під силу почати найяскравіший, самий сенсаційний роман.

Гороскоп на жовтень 2020 для знака Рак

Зірки обіцяють Ракам приємні зміни в особистому житті. Можливо, ви зустрінете свою другу половинку або перейдете на новий рівень з коханою людиною. Раки також зможуть відкрити в собі нові таланти, які згодом можуть привести до гарних фінансових результатів.

Дуже важливо буде братися за нові справи і знаходити в собі сили для завершення вже початих. Якщо цього не робити, можна накликати на себе проблеми. Великий успіх чекає Раків, які працюють в сфері послуг.

Гороскоп на жовтень 2020 для знака Лев

У Львів в жовтні 2020 року може початися якийсь важливий процес. Ймовірно, мова про доленосні за своїм характером зміни. Хтось почне, хтось закінчить сімейне життя. Деякі Леви поміняють роботу або почнуть освоювати нові знання.

Фортуна буде на боці представників цього знака, тому важливо не упустити свій шанс і домогтися позитивних змін в житті.

Гороскоп на жовтень 2020 для знаку Діва

Дівам астрологи рекомендують довіряти своїй інтуїції більше, ніж оточуючим людям. Якщо Діви почнуть частіше вірити внутрішнього голосу, відбудеться кілька важливих речей. Аж до початку другої декади жовтня людям цього Знака варто частіше звертатися до шостого почуття і бути самостійними, частіше перебувати в спокійній обстановці.

Цей місяць краще присвятити благоустрою будинку, провести час з сім'єю. Також період сприятливий для організації подорожі.

Гороскоп на жовтень 2020 для знаку Терези

Терези в жовтні 2020 роки не розгубляться перед обличчям тимчасових невдач. Все погане швидко пройде, залишивши після себе лише неприємний післясмак. Більшості з вас вдасться провести середину осені, насолоджуючись гармонією в шлюбі, вміло вибудовуючи міжособистісний фронт, спираючись на кращих друзів, гармонійно спілкуючись з колегами по роботі. А найголовніше, що багато хто з вас відчують приріст життєвих сил.

Жовтень - ідеальний час для відвідування інших країн і міст. Подорожі допоможуть знайти натхнення, як слід відпочити.

Гороскоп на жовтень 2020 для знака Скорпіон

Зірки радять Скорпіонам звертати увагу на знаки, які їм буде посилати доля. У цьому місяці можливі серйозні зміни, в тому числі містичного характеру. Вам буде супроводжувати велика удачі в справах, якщо ви навчитеся прислухатися до своєї інтуїції.

У самому кінці місяця Скорпіонів можуть відвідати чудові ідеї, що стосуються роботи, бізнесу. Не варто поспішати з їх реалізацією. Але астрологи настійно радять записувати і запам'ятовувати навіть самі божевільні думки, адже в них може виявитися здорове зерно.

Гороскоп на жовтень 2020 для знака Стрілець

Стрільцям в жовтні 2020 року притаманний сюрреалізм. Спотвориться картина того, як сприймаєте навколишній світ, і це не самий позитивний момент. Зараз важливо дати найголовніша порада - вам, дорогі Стрільці, необхідно якомога скоріше розбити цю призму, повернутися до справ, відновити все, що похитнулося, поки були позбавлені об'єктивності.

Жовтень - вдалий час для початку нових справ і реалізації проектів. Потрібно бути гранично обережними і ввічливими з другою половинкою, родичами, друзями. Третя декада місяця ідеально підійде для навчання, отримання нових знань і досвіду.

Гороскоп на жовтень 2020 для знака Козеріг

Представникам цього знака в жовтні 2020 р потрібно буде ретельно зважувати кожен свій крок і правильно розставляти пріоритети. Вашу енергію слід спрямувати в правильне русло, інакше багато сфер життя можуть постраждати. Козерогам належить зробити нелегкий вибір, від якого залежатиме те, як закінчиться цей рік.

Улюблені люди можуть ставити палки в колеса своїми вимогами і образами. З цим доведеться змиритися. Астрологи і експерти не радять відповідати негативом на негатив: жовтневі сварки і образи забути буде дуже складно. Потрібно знаходити компроміси і слідувати здоровому глузду.

Гороскоп на жовтень 2020 для знака Водолій

Водоліям в жовтні 2020 року протипоказано знижувати життєвий темп. Особливо актуально щодо справ, які почали в середині минулого місяця. Від того, як проявите себе протягом найближчих тижнів, залежить подальший успіх цих задумів.

Сімейним людям цього Знака пощастить більше за інших. А ось самотнім Водоліям астрологи настійно рекомендують користуватися любовними талісманами. Удача може відвернутися від них, особливо якщо до знайомств і флірту вони будуть підходити безвідповідально.

Гороскоп на жовтень 2020 для знака Риби

Риби проведуть жовтень 2020 року вельми емоційно. Сфера почуттів для багатьох з вас стане головним аспектом свого буття. Крім жарких почуттів і загострення пристрастей, Рибам судилося пережити досить складний етап в тих справах, що пов'язані з фінансовою сферою. Ні, безгрошів'я вам не загрожує. Однак ще на початку цього календарного місяця слід скоротити кількість витрат на розкіш, на яскравий дозвілля і на не самі необхідні придбання.

У жовтні Рибам вдасться змінити своє життя на краще в багатьох аспектах. Зірки зроблять їх більш привабливими і привабливими для протилежної статі. У фінансовій сфері їм буде везти ще більше, ніж в любові.