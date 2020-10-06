Стрільці будьте обережнішими з грошима, а Леви готуйтеся до романтичних знайомств: гороскоп на сьогодні 6 жовтня

Зірки гороскопу обіцяють особливо емоційний і повний спілкування день. Приготуйтеся до того, що ваші плани можуть бути в будь-який момент порушені вами ж самими. День не схиляє до організованості і рутинним справам, зате кличе до пригод, так що спокуса порушити монотонність життя буде занадто великою.

Овен (21 березня - 20 квітня)

Гороскоп на 6 жовтня 2020 для Овнів

Напружений день. Що б не відбувалося, намагайтеся зберігати спокій, не дозволяйте емоціям взяти верх над здоровим глуздом. Бажано уникати суперечок, особливо на роботі. Справа може скінчитися відкритим конфліктом, якщо ви вчасно не підете на поступки. Варто прислухатися до порад людей, які добре вас знають. Можуть непогано скластися поїздки, але часу вони займуть більше, ніж ви припускали. Майте це на увазі, збираючись в дорогу. Краще не пов'язувати себе обіцянками, тому що виконати їх буде складніше, ніж вам зараз здається.

Телець (21 квітня - 21 травня)

Гороскоп на 6 жовтня 2020 для Тельців

Відмінний день для ділових переговорів, обговорення важливих питань. Добре складаються стосунки з колегами, не виключено початок службових романів. Ви справите сприятливе враження на людину, яка вам симпатична. Можна зацікавити навіть того, хто колись був абсолютно байдужий, але для цього доведеться постаратися. У другій половині дня можливі розбіжності в сім'ї, вам можуть здатися образливими цілком безневинні зауваження найближчих людей. Намагайтеся не реагувати на дрібниці надто гостро і не забувайте про почуття гумору: воно виручає.

Близнюки (22 травня - 21 червня)

Гороскоп на 6 жовтня 2020 для Близнюків

Складний день. Вам може бути важко правильно оцінити ситуацію, що склалася, знайти вихід з неї. Є небезпека стати жертвою чиїхось інтриг, довіритися людині, яка цього не заслуговує. Старі друзі і союзники спробують утримати вас від помилок, прислухайтеся до їхніх порад. Важливий порядок у всьому; плутанина на роботі і вдома дратує вас, псує настрій. Намагайтеся не забувати про плани, які будували раніше. Ймовірно, їх поки не можна реалізувати через невдалого збігу обставин, але важливо не упустити момент, коли це стане можливим.

Рак (22 червня - 22 липня)

Гороскоп на 6 жовтня 2020 для Раків

День складеться вдало, якщо ви не станете поспішати ні з висновками, ні з вчинками. Намагайтеся не приймати рішень під тиском обставин або емоцій, дайте собі час розібратися в ситуації, все обміркувати. Краще не ділитися своїми ідеями, поки не буде впевненості в тому, що їх дійсно можна реалізувати. Буде шанс відновити якісь старі зв'язки, ділові та особисті стосунки, які були розірвані з вашої ініціативи. Давні образи не нагадають про себе, не завадять спілкуванню. Виправивши помилки, допущені раніше, ви відчуєте себе набагато впевненіше і спокійніше.

Лев (23 липня - 23 серпня)

Гороскоп на 6 жовтня 2020 для Лева

Перша половина дня може бути важким. Але не варто засмучуватися, якщо щось піде не так, а ви не зможете досягти поставлених цілей. Вплив позитивних тенденцій поступово посилюється, і справи йдуть все краще. Перш ніж приступати до рішучих дій, складіть план і намагайтеся в усьому його дотримуватися, це дозволить уникнути багатьох непорозумінь і помилок. Вірогідні романтичні знайомства, побачення залишать найсприятливіший враження. Ви на багатьох здатні справити хороше враження, але самі переймаєтеся симпатією і довірою тільки до тих, хто цього заслуговує.

Діва (24 серпня - 23 вересня)

Гороскоп на 6 жовтня 2020 для Дів

День складається напружено. У першій його половині буде багато приводів для неспокою і тривоги, іноді реальних, але частіше - надуманих. Оточуючим здається, що причин для хвилювань зовсім немає, але гостра інтуїція підказує представникам знака, що не все так просто. Дійсно, у другій половині дня можуть виникнути труднощі, вірогідні непорозуміння, які завадять вчасно довести розпочате до кінця. Але якщо ви будете уважні, то напевно побачите можливості, яких не помітили інші, і скористаєтеся ними.

Терези (24 вересня - 23 жовтня)

Гороскоп на 6 жовтня 2020 для Терезів

Сприятливий день, що дозволяє досягти багатьох поставлених цілей. Вдається швидко вирішити професійні завдання, завести корисні знайомства, знайти союзників, зміцнити вже існуючі ділові стосунки. Приємним буде спілкування в неформальній обстановці. Можна обговорювати важливі питання. Навіть якщо виникнуть розбіжності, легко буде досягти компромісу. Звичні справи не здаються нудними, ви справляєтеся з ними швидко, не втрачаєте ні однієї дрібниці і не робите помилок.

Скорпіон (24 жовтня - 22 листопада)

Гороскоп на 6 жовтня 2020 для Скорпіонів

Вдалий день. У вас багато виходить добре, буде шанс швидко вирішити якісь складні завдання, реалізувати старі задуми. Ви здатні самостійно досягти мети і не потребуєте допомоги, але якщо хтось запропонує її, краще не відмовлятися: так ви заощадите час і сили, швидше досягнете потрібного результату. Намагайтеся цікавитися тим, що відбувається навколо; активна участь у громадському житті піде на користь, допоможе познайомитися з цікавими людьми. Непогано складаються незаплановані поїздки.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Гороскоп на 6 жовтня 2020 для Стрільців

Непростий день. Можуть виникнути труднощі в роботі, доведеться поламати голову, щоб знайти вихід зі складного становища. Справитися з ситуацією буде простіше тим, хто готовий визнати свої помилки і виправити їх. Можливі суперечки з колегами, розбіжності з керівництвом, але відкритого конфлікту не виникне, якщо ви збережете самовладання, якщо не піддастеся на провокації. Варто бути обережнішим з грошима: можливі марні витрати, втрати. Краще відмовитися від участі в будь-яких авантюрах, не укладати угод, якщо є хоча б найменші сумніви в надійності партнерів.

Козеріг (22 грудня - 20 січня)

Гороскоп на 6 жовтня 2020 для Козерогів

Незважаючи на деякі труднощі, ви зберігаєте оптимізм. Це додає вам привабливості і чарівності, що оточуючі охоче йдуть вам назустріч, надають допомогу, підтримують в складних ситуаціях. У відносинах, які перш розвивалися виключно в діловому ключі, все виразніше звучать дружні нотки. День підходить для укладання договорів і початку співпраці, а також для виходу на нову роботу, де ви справите якнайкраще враження. Вдалими будуть експерименти з іміджем. Можна робити великі покупки: ви не пошкодуєте про витрачені гроші.

Водолій (21 січня - 18 лютого)

Гороскоп на 6 жовтня 2020 для Водоліїв

Вранці можливі труднощі, особливо у тих, хто запланував на цей час поїздки або важливі зустрічі. Не всі пройде так, як ви очікували, доведеться швидко приймати рішення, пристосовуватися до ситуації, намагатися витягти хоч якусь користь із складних обставин, неоднозначних подій. Поступово посилюється вплив позитивних тенденцій, з'являється шанс домогтися успіху в справі, яка для вас особливо важливо. З'являються нові помічники і союзники, ви можете знайти однодумців навіть там, де ніяк цього не очікували.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Гороскоп на 6 жовтня 2020 для Риб

Багатообіцяючий день. Ймовірний значний прогрес у справах, можна швидко вирішити важливі професійні питання. У тих, хто активно будує кар'єру, буде шанс піднятися по службових сходах. Але будьте уважні, адже суперники і конкуренти тільки і чекають, коли ви допустите помилку. Жоден промах не залишиться непоміченим, так що варто прагнути до бездоганності у всьому. Намагайтеся приділяти більше уваги близьким людям, особливо - членам сім'ї. Зараз ваші увага і підтримка для них дуже важливі.