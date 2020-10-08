Дів очікують романтичні сюрпризи, а Терезів - вдалі покупки: гороскоп на сьогодні 8 жовтня

Овен (20 березня - 20 квітня)

Гороскоп на 8 жовтня 2020 для Овнів

Виснажливий день. Доводиться займатися кількома справами одночасно. Взагалі ви не маєте нічого проти цього, але сьогодні роздратовані: хочеться зосередитися на чомусь, але майже ніколи не виходить. Люди, які обіцяли допомогу і підтримку, здається, не збираються тримати слово. Деякі Овни розчаруються в тих, про кого колись були дуже високої думки. Вірогідні невеликі грошові надходження, в тому числі - з несподіваних джерел. Не поспішайте витрачати отримане: незабаром ця сума може знадобитися для чогось важливого.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Постарайтеся максимально ефективно використовувати початок дня: це найсприятливіший час. Буде шанс швидко вирішити якісь важливі питання, навести порядок в справах. Деякі Тельці знайдуть спосіб видалити зі свого шляху перешкоди, які довго не дозволяли рухатися вперед. Інші представники знака побачать можливості, яких раніше не помічали. Друга половина дня підходить для дружніх зустрічей і романтичних побачень. Ви легко знаходите спільну мову з тими, хто вам симпатичний, іноді здогадуєтеся про потаємні думки оточуючих.

Близнюки (20 травня - 22 червня)

Гороскоп на 8 жовтня 2020 для Близнюків

Намагайтеся зберігати спокій в першій половині дня. Якщо ви втратите самовладання, то можете наробити помилок, виправляти які доведеться довго. Краще не робити нічого важливого, особливо якщо ви не впевнені в тому, що вас підтримають давні союзники. Друга половина дня буде більш сприятливою. Вона обіцяє успіхи в нових справах, особливо тих, які вимагають творчого підходу. Саме це дозволяє швидко отримати потрібний результат.

Рак (22 червня - 22 липня)

Гороскоп на 8 жовтня 2020 для Раків

Вам щастить практично у всьому. Скористайтеся підтримкою зірок, щоб здійснити якісь давні плани, зробити те, що раніше не виходило. Нагадають про себе люди, за якими ви нудьгували. Можна відновити ділові та особисті стосунки, якими ви раніше дорожили. Однак потрібно мати на увазі: спілкування не відразу буде приємним, спочатку можливі якісь напружені моменти. Ймовірно вдале вирішення фінансових питань, які останнім часом не давали вам спокою. Деяких Раків чекають значні грошові надходження.

Лев (26 липня - 27 серпня)

Гороскоп на 8 жовтня 2020 для Лева

Не всі дається легко, але ви не здаєтеся. І вірно! У вас є шанс досягти успіху, впоратися зі справами, за які ви довго не наважувалися взятися. Можливі несподівані новини, які піднімуть настрій. Не виключені і пропозиції, на які ви з задоволенням погодьтеся без довгих роздумів. Багато Леви зрозуміють, що робити далі, куди рухатися і на чому зосередитися. Сумніви залишаються в минулому, впевненість в собі повертається - а це саме те, що допомагає одержати великі перемоги. Буде шанс допомогти близькій людині, що опинилася в складній ситуації.

Діва (27 серпня - 29 вересня)

Гороскоп на 8 жовтня 2020 для Дів

Відмінний день. Зараз вам посміхається удача, завдяки підтримці зірок вдається досягти того, що раніше здавалося неможливим. Не виключено, що вас підтримають люди, які раніше не допомагали нікому. Згодом вони навіть можуть стати надійними союзниками, але поки краще не очікувати занадто багато. Можуть змінитися на краще відносини, які останнім часом складалися напружено. День підходить для того, щоб виправити якісь старі помилки. Зробити це буде легко. Ви швидко зрозумієте, що робити, і не станете витрачати час даремно. Вечір обіцяє романтичні сюрпризи.

Терези (29 вересня - 26 жовтня)

Гороскоп на 8 жовтня 2020 для Терезів

Нема про що особливо турбуватися: день складається вдало, у вас є шанс досягти великих успіхів, причому часто можна обійтися без серйозних зусиль. Ви уважні, помічаєте всі можливості, а їх сьогодні буде досить. Деякі Терези отримають пропозиції, про які давно мріяли, і почнуть міняти своє життя на краще. Вірогідні грошові надходження; вони дозволять зробити вдалі покупки. Однак майте на увазі: тут важливо приймати рішення самостійно. Не слухайте тих, хто радить вам, як витратити ваші гроші - такі люди навряд чи скажуть щось корисне.

Скорпіон (29 жовтня - 22 листопада)

Гороскоп на 8 жовтня 2020 для Скорпіонів

Думайте. Сьогодні це у вас виходить просто відмінно. Можна будувати плани на майбутнє - як найближче, так і віддалене. Ви реально оцінюєте ситуацію і свої сили, розумієте, як потрібно діяти і на кого варто розраховувати. Стає ясно, на чому потрібно зосередитися негайно, а що можна відкласти на потім. Друга половина дня підходить для спілкування з близькими людьми: ви не тільки добре розумієте один одного, а й разом вирішуєте питання, важливі для всіх. Це вдалий час для важливих розмов.

Стрілець (26 листопада - 20 грудня)

Гороскоп на 8 жовтня 2020 для Стрільців

На початку дня може бути складно знайти спільну мову з оточуючими. Часом навіть найближчі розуміють вас неправильно, змушують нервувати і виводять з рівноваги. Ще важче доведеться Стрільцям, які в цей час будуть шукати підхід до нових знайомих. Не завжди вдається знайти вірний тон, ви робите не найкраще враження навіть на тих, кому в інший час обов'язково сподобалися б. Пізніше настане відповідний час для важливих і цікавих справ, вирішення серйозних питань. Можливо вдалі збіги, зміни на краще в усіх сферах життя.

Козеріг (22 грудня - 20 січня)

Гороскоп на 8 жовтня 2020 для Козерогів

Тримайте себе в руках в першій половині дня. Часом здається, що оточуючі спеціально виводять вас з рівноваги, дражнять і провокують. На ділі це не так, і до вечора ви зрозумієте, що поруч є не тільки вороги і недоброзичливці, але і справжні друзі. Саме вони підтримають у важкі моменти і підкажуть, як краще діяти. Вечір проходить спокійніше і приємніше. Ви не пропустіть можливості порадувати близьких, вони постараються відповісти тим же. Це вдалий час для того, щоб залишити в минулому якісь розбіжності і образи, постаратися налагодити відносини, які останнім часом складалися напружено.

Водолій (20 січня - 20 лютого)

Гороскоп на 8 жовтня 2020 для Водоліїв

Ви не втрачаєте здорового глузду, що б не відбувалося. Відмінно! Саме це дозволяє знаходити оптимальні рішення, рухатися вперед там, де інші топчуться на місці, і робити те, що раніше здавалося майже неможливим. Не виключено, що допомагати вам почнуть люди, від яких ви раніше не очікували нічого подібного. Недавні суперники можуть стати союзниками; не виключені і інші дивовижні речі. День відмінно підходить для вирішення фінансових питань. Вірогідні грошові надходження, вигідні угоди. Ви не втрачаєте можливості заробити і правильно розпоряджатися коштами, отриманими раніше.

Риби (20 лютого - 20 березня)

Гороскоп на 8 жовтня 2020 для Риб

Складний день. Але ви не допустите серйозних помилок, якщо не станете поспішати, будете діяти досить обережно, а рішення приймати самостійно. Можливі розбіжності зі старими знайомими, вони не відразу зрозуміють. Потрібно чимало терпіння, щоб донести до співрозмовників свою точку зору. Друга половина дня буде дещо простіше першої, вона ж обіцяє порадувати якимись вдалими збігами. Це вдалий час для прогулянок і невеликих поїздок: зміна обстановки надихає.