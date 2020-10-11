Левам - сфокусуватися на примноженні капіталу, Дівам - об'єктивніше оцінювати ризики: бізнес-гороскоп на тиждень (12.10. - 18.10.2020) для всіх знаків

Фінансовий гороскоп допоможе кожному Знаку Зодіаку на цьому тижні примножити або зберегти свій капітал, а також зрозуміти, на що краще витратити гроші. Поради астрологів допоможуть не турбуватися про фінанси в середині жовтня.

Фінансовий гороскоп на тиждень для Овнів

Овнам варто залишатися оптимістичними і не давати меланхолійного настрою збити себе з правильного фінансового шляху. Негативні думки і невпевненість переможе мантра лікування від негативу. Також корисно буде спілкуватися з добродушними колегами, звертатися за допомогою. Нічого поганого в цьому немає. Потрібно лише пам'ятати про те, що в майбутньому доведеться повернути боржок, адже ніхто нічого не робить просто так, безкоштовно. Якщо такі люди є в оточенні Овнів, за них потрібно триматися: астрологи радять цінувати доброту.

Фінансовий гороскоп на тиждень для Тельців

Гроші і Тельці - нерозлучні. Тельці є природженими бізнесменами, але на цьому тижні їх здатності можуть придушити енергетичні вампіри. Вороги і недоброзичливці не дрімають. Їх буде багато, а їх дії можуть стати досить відчутними. Краще не фокусуватися на війні з ними, а спокійно робити свої справи і слідувати планам на кожен день. Тільки так можна буде досягти успіху і примножити свої активи.

Фінансовий гороскоп на тиждень для Близнюків

Найголовніше для Близнюків зараз - не користуватися порадами оточуючих людей. Особливо якщо їх дає той, кого про це не просили. Потрібно прагнути до самостійності, а самостійність вимагає наявності внутрішньої гармонії і сили. Рівновага душі призведе до того, що приймати складні рішення буде набагато простіше. Мотивація і бажання досягти чогось більшого теж не пропадуть. Це ідеальна тиждень для нових починань.

Фінансовий гороскоп на тиждень для Раків

У першій половині тижня очікується велика кількість подій і людей, які можуть забирати життєву енергію Раков. Друга половина тижня прекрасно підходить для творчої роботи, походів по магазинах, оновлення гардеробу. Також можна сміливо відправлятися у відрядження і подорожі. Зміна обстановки допоможе Ракам обміркувати все, що відбувається і подивитися на ситуацію під іншим кутом.

Фінансовий гороскоп на тиждень для Львів

Для Львів, які бажають вибратися з фінансової ями, настає чудовий час. Зірки дадуть їм сили, удачу і енергію для підвищення добробуту. Всім, у кого з фінансами повний порядок, краще сфокусуватися на примноженні капіталу. З витрат найкориснішою буде покупка знань і досвіду - можна записуватися на курси підвищення майстерності, купувати книги або матеріали на професійну тему. Дуже корисним буде спілкування з досвідченими людьми.

Фінансовий гороскоп на тиждень для Дів

Дівам варто покластися на самих себе і пам'ятати про закон тяжіння. Якщо почалися неприємності, варто проаналізувати причини, за якими вони можуть відбуватися. Взагалі, у Дів зараз починається відмінний час для самоаналізу і роботи над помилками. Астрологи лише радять не надто сильно заглиблюватися в минуле, тому що минуле і гроші ніяк не пов'язані. Зірки і планети не залишать Дев без "бонусів" - вони суттєво посилять інтуїцію цих людей, давши їм можливість більш об'єктивно оцінювати ризики.

Фінансовий гороскоп на тиждень для Терезів

У Терезів настає час, в яке без оберегів для фінансового благополуччя просто не обійтися. Можлива поява на шляху якихось дрібних неприємних перешкод, які можуть вибивати з колії і змушувати приймати неправильні рішення. Друга половина тижня ознаменується великим фінансовим успіхом для представників таких професій, як продавець, бухгалтер, викладач математики. На вихідних можна займатися шопінгом, купувати речі для дому, меблі, аксесуари.

Фінансовий гороскоп на тиждень для Скорпіонів

Астрологи настійно рекомендують не розповідати нікому про свої плани і не ділитися амбіціями і цілями. Також не варто на роботі і в бізнесі розв'язувати скандали і провокувати конфлікти, підтримувати такі ситуації. Потрібно йти шляхом творення. В іншому випадку гаманець Скорпіонів може не з'явитися на. Цей тиждень відзначиться мінливістю енергії зірок, тому чекати, що удача буде постійно поруч, не варто.

Фінансовий гороскоп на тиждень для Стрільців

Стрільцям на цьому тижні доведеться більше працювати, більше часу присвячувати справах, пов'язаним з фінансовою складовою. Зрозуміло, це зажадає більше часу і сил. Щоб вони не витікали крізь пальці, потрібно залатати можливі дірки, через які витікає життєва енергія. Астрологи радять пам'ятати про відпочинок і не перевтомлюватися. До 15 жовтня краще не відвідувати спортзал або обмежити силові навантаження. Також краще не приносити робочий негатив додому. Будинки потрібно думати тільки про приємне.

Фінансовий гороскоп на тиждень для Козерогів

Козерогам варто звернути увагу на тих людей, які успішніше. У них можна перейняти кілька важливих секретів, які прискорять процес отримання грошей. З 12 по 16 число Козерогам потрібно сфокусуватися на пошуках нових захоплень. Велика ймовірність того, що багато хто з них можна буде монетизувати в майбутньому. Якщо цікаве хобі вже є, необхідно присвятити йому побільше вільного часу в кінці тижня і особливо на вихідних. На роботі і в бізнесі краще не починати нічого нового.

Фінансовий гороскоп на тиждень для Водоліїв

У Водоліїв починається дуже сприятливий тиждень для фінансових справ. Їм можна направляти всі свої сили в роботу. Трохи часу варто залишати для духовних практик. Особливий успіх чекає Водоліїв у творчій сфері. Також цим людям пощастить у пошуках нової роботи: удача чекає їх в моменти адаптації до нових умов. В цілому середину жовтня можна вважати часом, ідеально відповідним для будь-якої роботи.

Фінансовий гороскоп на тиждень для Риб

У період з 12 по 18 жовтня слова і думки матимуть величезну вагу. Вони стануть провідниками у світ великого прибутку і грошового успіху. Однак важливо не робити з грошей культ. Потрібно сфокусуватися на досягненні цілей і самореалізації. Гроші - це те, що приходить, коли людина досягає цілей і стає краще. Астрологи радять не гнатися за чистим прибутком і не переходити дорогу іншим людям заради вигоди.