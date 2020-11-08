Левів очікує стабільність, а Риби можуть підвищити дохід: бізнес-гороскоп на тиждень (9.11. - 15.11.2020) для всіх знаків

Фінансовий гороскоп на тиждень для Овнів
Овнам на цьому тижні рекомендується приділити увагу коханню і робочим питанням однаковий час. Небажано сидіти і чекати, поки станеться диво. Краще стати ініціативнішим у фінансових питаннях.
Фінансовий гороскоп на тиждень для Тельців
Саме самостійність допоможе Тельцям домогтися фінансового успіху. Головне довіритися свого внутрішнього голосу і позбутися від негативу.
Фінансовий гороскоп на тиждень для Близнюків
На цьому тижні Близнюкам пора виходити із зони комфорту. З 9 по 13 листопада не варто витрачати гроші, а ось з 14 числа можна зайнятися шопінгом і зробити подарунки для близьких людей.
Фінансовий гороскоп на тиждень для Раків
Удача на боці Раків, особливо у фінансовій сфері. На цьому тижні можна спокійно міняти валюту, відкривати новий рахунок в банку, оформляти банківські карти або брати невеликі кредити.
Фінансовий гороскоп на тиждень для Левів
У фінансових питаннях Левів очікує стабільність. Єдине, потрібно правильно витрачати свою енергію і вміти розслаблятися під час відпочинку.
Фінансовий гороскоп на тиждень для Дів
Очікується багато позитивных змін у всіх сферах життя, включаючи фінансову. Найсприятливіший час для Дів - це вихідні. Саме 14 і 15 листопада представникам цього знаку варто реалізувати ідеї, які в майбутньому можуть принести дохід.
Фінансовий гороскоп на тиждень для Терезів
У Терезів чудовий період. Найскладніші проекти вони вже втілили в життя і пора трохи розважитися. Приділіть час гарному відпочинку. Також можна зважитися на зміну іміджу.
Фінансовий гороскоп на тиждень для Скорпіонів
Цей тиждень буде дуже сприятливим для Скорпіонів в фінансовому плані. Це вдалий час для рішучих дій, фізичної та інтелектуальної роботи.
Фінансовий гороскоп на тиждень для Стрільців
У Стрільцем ідеальний час для пошуку нових шляхів розвитку. Варто практикувати духовні практики і спробувати медитацію. Тільки так ви зможете розслабитися і навчитися управляти стресом.
Фінансовий гороскоп на тиждень для Козерогів
"Праця облагороджує людину", - девіз Козерогів на цьому тижні. Ідеальний час для монотонної і важкої інтелектуальної діяльності.
Фінансовий гороскоп на тиждень для Водоліїв
Життя Водоліїв може кардинально змінитися. І тільки в кращу сторону. У представників цього знака є можливість вільно відправитися за великими покупками і не пошкодувати про це.
Фінансовий гороскоп на тиждень для Риб
Рибам зірки і планети допоможуть позбутися від бідності і підвищити доходи. Оптимістичні думки допоможуть стабілізувати ситуацію і перетворити проблеми в переваги.