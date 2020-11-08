Водоліям - прагнути до гармонії з собою, а Рибам не до романтики: гороскоп на тиждень

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 листопада 2020 року Овен

Овнам краще почати боротися з негативними думками. На цьому тижні не слід братися за вирішення інтелектуальних завдань, оскільки зараз з вами супроводжує забудькуватість і неуважність. На вихідних краще не витрачати гроші, а влаштувати невеликі посиденьки з родичами або друзями.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 листопада 2020 року Телець

Тельцям необхідно позбутися від бар'єрів, які заважають жити щасливо. Краще змінити свої внутрішні установки з "я не можу" на "у мене все вийде". Важливо позбутися страхів, набути впевненості і полюбити себе.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 листопада 2020 роки Близнюки

На цьому тижні великого успіху чекати не варто, але і великих труднощів не передбачається. Позитивне мислення допомагатиме Близнюкам в любові, в справах, в роботі і просто допоможе їм зберігати максимальну продуктивність, бадьорість духу.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 листопада 2030 року Рак

У Раків очікується досить нервовий і непростий тиждень. Хтось постійно буде діставати їх і змушувати переживати. Тільки не варто роздувати з мухи слона. Чим менше на цьому тижні буде негативних емоцій, тим краще.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 листопада 2020 року Лев

Як можна рідше звертайтеся за допомогою та порадами до оточуючих. Краще думайте своєю головою і покладайтеся лише на свої сили.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 листопада 2020 року Діва

Не варто братися за складні проекти і давати оточуючим обіцянки, які не вийде стримати. Дівам потрібно буде стати чеснішими, в тому числі і з самими собою.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 листопада 2020 року Терези

Настає час, коли будь-яка дрібниця вкрай важлива, це може бути навіть випадково кинуте слово. У відносинах з оточуючими краще проявляти терпіння і бути готовими йти назустріч.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 листопада 2020 року Скорпіон

Не варто переживати про те, що не можна змінити. Тиждень ідеально підходить для генерального прибирання, перестановки меблів, відряджень і незвичайного відпочинку.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 листопада 2020 року Стрілець

На цьому тижні також необхідно більш пильно стежити за своїм здоров'ям. Важливо не перевтомлюватися, одягатися тепліше і бути обережними на дорогах.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 листопада 2020 роки Козеріг

Астрологи радять Козерогам якомога частіше займатися приємними справами, уникати спілкування з токсичними людьми. Цим людям потрібно прагнути до внутрішньої гармонії, пошуку нових захоплень.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 листопада 2020 року Водолій

В середині листопада Водоліям варто прагнути до гармонії з собою. Не потрібно слухати плітки і вірити в чутки про себе і своїх близьких, друзів. У цей період дуже важливо правильно відпочивати.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 листопада 2020 року Риби

Амурні пригоди зараз Рибам точно ні до чого. Можна відправитися в дальню поїздку або зайняти себе домашніми турботами. Удача піде за впевненими Рибами, які вміють тримати себе в руках.