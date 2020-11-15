Козероги досягнуть успіху в бізнесі, а Рибам не варто розкидатися грошима: бізнес-гороскоп на тиждень для всіх знаків

Фінансовий гороскоп на тиждень для Овнів

Це час, коли потрібно працювати, не покладаючи рук, боротися за кожен шматочок пирога так, немов він останній. Потрібно показати ворогам і конкурентам, що їм нічого не світить.

Фінансовий гороскоп на тиждень для Тельців

Астрологи зазначають, що на цьому тижні в життя Тельців може з'явитися людина, яка змінить їхнє уявлення про фінансовий світ, про гроші і роботу.

Фінансовий гороскоп на тиждень для Близнюків

Близнюкам на цьому тижні краще відпочити від баталій на роботі і в бізнесі. Потрібно більше розслаблятися, відпочивати, змінювати обстановку.

Фінансовий гороскоп на тиждень для Раків

Потрібно буде зробити рішучий ривок для того, щоб втілити мрії в реальність, підвищити грошовий дохід. Астрологи радять прислухатися частіше до своєї інтуїції і обходити стороною непрохані поради оточуючих.

Фінансовий гороскоп на тиждень для Левів

Це ідеальний час для зміни напряму руху. Що стосується грошей, то на початку тижня їх краще не витрачати.

Фінансовий гороскоп на тиждень для Дів

Дівам можна буде здійснювати дорогі покупки, вкладати гроші в нові проекти і в бізнес.

Фінансовий гороскоп на тиждень для Терезів

Період відмінно підходить для навчання і підвищення навичок, але лише для теоретичної частини, практика буде пізніше. Покупки краще відкласти як мінімум до вихідних.

Фінансовий гороскоп на тиждень для Скорпіонів

Гроші потягнуться до тих, хто підкріплює впевненість діями, а не сидить і чекає з моря погоди.

Фінансовий гороскоп на тиждень для Стрільців

Фінансова сфера буде наповнена незрозумілими подіями і негараздами, тому Стрільцям варто приготуватися як слід до того, що доведеться діяти рішуче і без сумнівів.

Фінансовий гороскоп на тиждень для Козерогів

Зірки і планети допоможуть цим Козерогам здійснювати покупки, процвітати в бізнесі і в новій роботі. Можна відкривати новий рахунок в банку, здійснювати обмін валюти.

Фінансовий гороскоп на тиждень для Водоліїв

Якщо доведеться купувати щось дороге, краще спиратися на свій особистий досвід і не слухати підказки сторонніх людей.

Фінансовий гороскоп на тиждень для Риб

Удача буде поруч з тими, хто вміє поводитися з грошима правильно, не розкидаючи ними направо і наліво. Це прекрасний час для заробітків і пошуку нових джерел доходу.