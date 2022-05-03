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У Харкові майже 500 квартир знову з газопостачанням – Тимошенко

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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У Харкові майже 500 квартир знову з газопостачанням – Тимошенко Новина оновлена 03 травня 2022, 14:57

У Харкові відновлено газопостачання у ще трьох житлових будинках, це 473 квартири. Також у місті проведено ремонтні роботи на ділянках теплотраси. Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, розповідаючи про ситуацію у місті та області станом на вівторок, 3 травня.

"У селищі Черкаська Лозова до газу під'єднали 500 абонентів. У Дергачах щодня до електропостачання підключають все більше споживачів, за добу під'єднано ще 800", — зазначив Тимошенко.

За його інформацією, у Чугуєві усунено порив мереж водопостачання на вулиці Пирогова. Зроблено прибирання скверів.

Загалом на Харківщині вже вивезено 7600 м3 твердих побутових відходів.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив про облаштування тимчасових об’їздів двох штучних споруд на автомобільній дорозі Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук.

Теги:
#Інфраструктура #Харківщина #Російська агресія #Кирило Тимошенко
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