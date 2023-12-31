Росіяни зруйнували 5-зірковий готель у Харкові: ексклюзивні фото та відео

Дзеркальний фасад будівлі сильно пошкоджений

Під час однієї зі своїх останніх атак російські окупанти завдали удару готелем у Харкові. Будівля зазнала серйозних пошкоджень, а також постраждали припарковані на вулиці поруч автомобілі.

Кореспондент " Телеграфа" побував на місці події та показав наслідки ворожої атаки. На наданих фото та відео видно, що будівлі вибито вікна та зруйновано цілі поверхи.

Атаку на готель Kharkiv Palace загарбники зробили в ніч проти суботи, 30 грудня. Крім цього, були пошкоджені також багатоквартирні житлові будинки, дитячий садок, адміністративні будівлі, магазини, ресторани, торгові павільйони та автомобілі.

За інформацією Офісу генпрокурора України, відомо про 20 поранених, серед яких своїх хлопців 14 та 16 років. Також поранення отримав радник із безпеки команди журналістів німецького медіа – громадянин Великобританії. Дев’ятеро постраждалих отримали допомогу на місці.

До речі, Kharkiv Palace є першим п’ятизірковим готелем у Харкові. Вона є 11-поверховою будівлею з дзеркальним фасадом. На першому поверсі розташовані кафе.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ударів по готелі Kharkiv Palace було завдано не ракетами С-300, як раніше передбачалося. Стало відомо, чим били по місту окупанти.