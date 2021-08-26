Не втягуйте "Нові Технології" в корпоративні війни, ми ніколи не були власниками "Глобал Мані", – віцепрезидент компанії

Інвестиційний фонд "Нові Технології" не має відношення до ТОВ "Глобал Мані".

Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Нові Технології" ніколи не було учасником або бенефіціарним власником ТОВ "Глобал Мані". Про це заявив член наглядової ради, віцепрезидент Вадим Бондарев.

Він нагадав, що раніше в деяких в ЗМІ була опублікована інформація про те, що ПАТ "Нові технології" нібито мали якесь відношення до "Глобал Мані".

"Цілком очевидно, що проти цієї компанії ведуться корпоративні війни, і ми не хочемо мати до них якесь відношення. Тому змушений внести ясність, поставивши раз і назавжди крапку в цьому питанні: публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Нові технології" ніколи не мало жодного відношення до ТОВ "Глобал Мані". Тим більше, ми ніколи не були ані учасником, ані бенефіціарним власником цієї організації. Тому вимагаємо опублікувати спростування недостовірного факту, що ганьбить репутацію нашої компанії. Інакше ми готові відстоювати своє імʼя в судовому порядку", – зазначив Бондарєв.

Він також закликав ЗМІ в подальшому ретельніше перевіряти інформацію перед публікацією своїх матеріалів.