Не втягивайте "Новые Технологии" в корпоративные войны, мы никогда не являлись собственниками "Глобал Мани", – вице-президент компании

Инвестиционный фонд "Новые Технологии" не имеет отношения к ООО "Глобал Мани".

Публичное акционерное общество "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Новые Технологии" никогда не являлось участником или бенефициарным владельцем ООО "Глобал Мани". Об этом заявил член наблюдательного совета, вице-президент Вадим Бондарев.

Он напомнил, что ранее в некоторых в СМИ была опубликована информация о том, что ПАО "Новые технологии" якобы имели какое-то отношение к "Глобал Мани".

"Совершенно очевидно, что против этой компании ведутся корпоративные войны, и мы не хотим иметь к ним какое-либо отношение. Поэтому вынужден внести ясность, поставив раз и навсегда точку в этом вопросе: публичное акционерное общество "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Новые Технологии" никогда не имело никакого отношения к ООО "Глобал Мани". Тем более, мы никогда не являлись ни участником, ни бенефициарным владельцем этой организации. Поэтому требуем опубликовать опровержение недостоверному факту, порочащему репутацию нашей компании. В противном случае мы готовы отстаивать свое имя в судебном порядке", – отметил Бондарев.

Он также призвал СМИ в дальнейшем тщательнее проверять информацию перед публикацией своих материалов.