Тимчасовий мораторій на експорт металобрухту врятує українську металургію — ЗМІ

Українські металурги звернулися до представників влади з проханням не допустити зупинки підприємств, де в цілому працює 600 тис. осіб. Все через критичну нестачу металобрухту, повідомляє передача «Факти» на телеканалі ICTV.

Зараз це стратегічна сировина для всіх металургів, оскільки жодна технологія — ні конверторна, ні електрометалургійна — не дозволяє виплавити сталь без брухту. У той же час його заготівля щорічно зменшується. У 2020-му по всій країні вдалося зібрати близько 3 млн тонн — це менше за всі роки незалежності. У цьому році ситуація ще більше погіршилася. Це відчули і на підприємстві в Дніпрі.

«У цьому цеху працює близько тисячі співробітників. Ми виробляємо колеса для пасажирських і вантажних вагонів. Через дефіцит металобрухту ми втрачаємо замовлення, а наші співробітники можуть втратити свою роботу», — розповів глава правління Інтерпайп НТЗ Сергій Костенко.

В цьому році додалася ще одна проблема — почав різко зростати експорт металобрухту. За попередніми підрахунками, його обсяги вже збільшилися в 20 разів, до майже 400 тис. т. Сировину вивозять переважно до Туреччини і невизнане Придністров’я. Фахівці вважають, що врятувати ситуацію може тільки введення тимчасової заборони на експорт металобрухту.

«Ми закликаємо Кабмін піти на оперативні, економічно обґрунтовані заходи, і тимчасово заборонити експорт металобрухту. Так роблять наші сусіди. Навіть ЄС розглядає варіант з введенням мораторію на вивезення брухту», — сказав президент об’єднання підприємств Укрметалургпром Олександр Каленков.

Крім того, Україна втрачає податкові надходження не тільки від скорочення виробництва на метпідприємствах, але і від експорту металобрухту за непрозорими схемами. Митники виявили порушень при експорті на близько $10 млн., повідомив народний депутат Олексій Мовчан, член економічного комітету Верховної Ради.

Поки металурги очікують реакції Кабміну, металобрухт і далі вивозиться з країни, а в стратегічній для економіки галузі поглиблюється криза, наслідки якої може відчути вся країна. Тому українські металурги вже звернулися до Президента Володимира Зеленського з проханням не допустити зупинки підприємств, де в цілому працює понад 600 тис. осіб, і сприяти введенню заборони на вивезення брухту.