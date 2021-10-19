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Долар трохи знизився, а євро різко подорожчало: курс валют в Україні на 19 жовтня

Автор
Геннадій Лубенець
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Курс валют
Курс валют

Нацбанк оприлюднив свіжі дані про курс валют.

У вівторок, 19 жовтня, євро піднялося у вартості щодо гривні після затяжного періоду стабільності, водночас долар США продовжує утримувати позиції.

Про це інформує Національний банк.

Згідно з його даними, американський долар в порівнянні з понеділком практично не змінився в ціні до української національної валюти, а от євро підскочив на 11 копійок.

Польський злотий теж поповз вгору, піднявшись на одну копійку. Однак з популярних в Україні іноземних валют найбільший приріст показав британський фунт стерлінгів — він набрав в ціні цілих 32 копійки.

Таким чином курс основних валют на 19 жовтня в Україні виглядає наступним чином:

  • 1 долар США = 26,3356 грн;
  • 1 євро = 30,5611 грн;
  • 1 злотий = 6,6737 грн;
  • 10 російських рублів = 3,6951 грн;
  • 1 фунт стерлінгів = 36,1825 грн.

З повним списком можна ознайомитися нижче:

Як повідомлялося раніше, "ПриватБанк" повідомив про зміни в правилах переказу коштів з однієї банківської картки на іншу, тим самим обмеживши число операцій, які користувач може провести за один місяць.

Теги:
#Гривня #Євро #Долар #Рубль #Курс валют #Злотий
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