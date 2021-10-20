Долар продовжив падіння, євро подорожчав: курс валют в Україні на 20 жовтня

Майже всі валюти виросли у ціні відносно гривні

Станом на ранок середи, 20 жовтня, американський долар продовжив падіння відносно української гривні, у той час як інші основні валюти у ціні дещо зросли.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Так, у порівнянні з курсом вівторка українська гривня укріпила позиції лише по відношенню до американського долара — він за добу подешевшав на 6 копійок. Інші валюти у ціні зросли — євро подорожчав на чотири копійки, злотий піднявся у ціні на дві копійки, 10 російських рублів для українців стали коштувати на копійку дорожче, а суттєво зріс у ціні лише фунт стерлінгів — на 13 копійок.

Курс основних валют 20 жовтня в Україні має такий вигляд:

1 долар США — 26,27 грн (днем раніше — 26,33);

1 євро — 30,60 грн (до цього — 30,56);

1 злотий — 6,69 грн (напередодні — 6,67);

10 російських рублів — 3,70 (до цього — 3,69);

1 фунт стерлінгів — 36,31 (днем раніше — 36,18).

Вартість інших іноземних валют:

Офіційні дані Національного банку

Додамо, що офіційний курс Нацбанку показує загальну динаміку на ринку, однак фізичні особи купувати валюту за такими цінами не можуть.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, державний "Приватбанк" змінив правила переказу грошей з картки на картку. Кількість переказів була обмежена.