Долар продовжив падіння, євро подорожчав: курс валют в Україні на 20 жовтня
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Майже всі валюти виросли у ціні відносно гривні
Станом на ранок середи, 20 жовтня, американський долар продовжив падіння відносно української гривні, у той час як інші основні валюти у ціні дещо зросли.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Так, у порівнянні з курсом вівторка українська гривня укріпила позиції лише по відношенню до американського долара — він за добу подешевшав на 6 копійок. Інші валюти у ціні зросли — євро подорожчав на чотири копійки, злотий піднявся у ціні на дві копійки, 10 російських рублів для українців стали коштувати на копійку дорожче, а суттєво зріс у ціні лише фунт стерлінгів — на 13 копійок.
Курс основних валют 20 жовтня в Україні має такий вигляд:
- 1 долар США — 26,27 грн (днем раніше — 26,33);
- 1 євро — 30,60 грн (до цього — 30,56);
- 1 злотий — 6,69 грн (напередодні — 6,67);
- 10 російських рублів — 3,70 (до цього — 3,69);
- 1 фунт стерлінгів — 36,31 (днем раніше — 36,18).
Вартість інших іноземних валют:
Додамо, що офіційний курс Нацбанку показує загальну динаміку на ринку, однак фізичні особи купувати валюту за такими цінами не можуть.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, державний "Приватбанк" змінив правила переказу грошей з картки на картку. Кількість переказів була обмежена.
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