Гривня зміцнюється: курс валют в Україні на 21 жовтня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 14
Нацбанк оприлюднив свіжий курс валют.
У четвер, 21 жовтня, українська гривня помітно зміцнилася щодо найбільш популярних в нашій країні іноземних валют у порівнянні з середою.
Це випливає з даних оприлюднених Національним банком.
З інформації випливає, що долар США подешевшав в Україні на 6 копійок, а основна валюта Євросоюзу втратила у вартості 12 копійок.
Майже 5 копійок скинув польський злотий, а ось британський фунт стерлінгів втратив цілих 23 копійки.
Таким чином курс найбільш популярних в Україні валют виглядає наступним чином:
- 1 долар США = 26,2078 грн;
- 1 євро = 30,4836 грн;
- 1 злотий = 6,6453 грн;
- 10 російських рублів = 3,6935 грн;
- 1 фунт стерлінгів = 36,0777 грн.
З повним списком можна ознайомитися нижче:
Як повідомлялося раніше, Україні для впевненого проходження опалювального сезону не вистачає вугілля. Цей дефіцит може вдарити по українських ТЕС і обернутися віяловими відключеннями світла. "Телеграф" розібрався в ситуації, а також розповів, які заходи вживаються для того, щоб уникнути подібного розвитку подій.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-