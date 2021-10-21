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Гривня зміцнюється: курс валют в Україні на 21 жовтня

Автор
Геннадій Лубенець
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Курс валют
Курс валют

Нацбанк оприлюднив свіжий курс валют.

У четвер, 21 жовтня, українська гривня помітно зміцнилася щодо найбільш популярних в нашій країні іноземних валют у порівнянні з середою.

Це випливає з даних оприлюднених Національним банком.

З інформації випливає, що долар США подешевшав в Україні на 6 копійок, а основна валюта Євросоюзу втратила у вартості 12 копійок.

Майже 5 копійок скинув польський злотий, а ось британський фунт стерлінгів втратив цілих 23 копійки.

Таким чином курс найбільш популярних в Україні валют виглядає наступним чином:

  • 1 долар США = 26,2078 грн;
  • 1 євро = 30,4836 грн;
  • 1 злотий = 6,6453 грн;
  • 10 російських рублів = 3,6935 грн;
  • 1 фунт стерлінгів = 36,0777 грн.

З повним списком можна ознайомитися нижче:

Курс валют
Курс валют

Як повідомлялося раніше, Україні для впевненого проходження опалювального сезону не вистачає вугілля. Цей дефіцит може вдарити по українських ТЕС і обернутися віяловими відключеннями світла. "Телеграф" розібрався в ситуації, а також розповів, які заходи вживаються для того, щоб уникнути подібного розвитку подій.

Теги:
#Гривня #Євро #Долар #Рубль #Курс валют #Злотий
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