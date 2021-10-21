Гривня зміцнюється: курс валют в Україні на 21 жовтня

Нацбанк оприлюднив свіжий курс валют.

У четвер, 21 жовтня, українська гривня помітно зміцнилася щодо найбільш популярних в нашій країні іноземних валют у порівнянні з середою.

Це випливає з даних оприлюднених Національним банком.

З інформації випливає, що долар США подешевшав в Україні на 6 копійок, а основна валюта Євросоюзу втратила у вартості 12 копійок.

Майже 5 копійок скинув польський злотий, а ось британський фунт стерлінгів втратив цілих 23 копійки.

Таким чином курс найбільш популярних в Україні валют виглядає наступним чином:

1 долар США = 26,2078 грн;

1 євро = 30,4836 грн;

1 злотий = 6,6453 грн;

10 російських рублів = 3,6935 грн;

1 фунт стерлінгів = 36,0777 грн.

З повним списком можна ознайомитися нижче:

Курс валют

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