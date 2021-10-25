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Гривня помітно просіла після вихідних: курс валют в Україні на 25 жовтня

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Курс валют
Курс валют

Нацбанк оприлюднив свіжий курс валют на понеділок.

Перший робочий день тижня зустрічає українців подорожчанням майже всіх популярних іноземних валют в порівнянні з п’ятницею.

Відповідні дані були оприлюднені пресслужбою регулятора.

За даними НБУ, у порівнянні з п’ятницею, 22 жовтня, долар США піднявся в ціні на 9 копійок, євро подорожчало на 8 копійок.

Подібна картина спостерігається і в ціні британського фунта стерлінгів, який за вихідні набрав 9 копійок.

А ось польський злотий не показав настільки стрімкого зростання і підріс лише на 3 копійки.

З курсом основних іноземних валют можна ознайомитися нижче:

  • 1 долар США = 26,2918 грн;
  • 1 євро = 30,5774 грн;
  • 1 злотий = 6,6536 грн;
  • 10 російських рублів = 3,7385 грн;
  • 1 фунт стерлінгів = 36,2511 грн.

Повний список виглядає наступним чином:

Курс валют
Курс валют

Як повідомлялося раніше, експерти розповіли "Телеграфу", що під кінець року вартість гривні може сильно змінитися через коливання цін на енергоносії. Вони не виключили, що українська національна валюта може опуститися до 28-29 гривень за долар США.

Теги:
#Гривня #Євро #Долар #Рубль #Курс валют
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