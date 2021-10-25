Гривня помітно просіла після вихідних: курс валют в Україні на 25 жовтня
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Нацбанк оприлюднив свіжий курс валют на понеділок.
Перший робочий день тижня зустрічає українців подорожчанням майже всіх популярних іноземних валют в порівнянні з п’ятницею.
Відповідні дані були оприлюднені пресслужбою регулятора.
За даними НБУ, у порівнянні з п’ятницею, 22 жовтня, долар США піднявся в ціні на 9 копійок, євро подорожчало на 8 копійок.
Подібна картина спостерігається і в ціні британського фунта стерлінгів, який за вихідні набрав 9 копійок.
А ось польський злотий не показав настільки стрімкого зростання і підріс лише на 3 копійки.
З курсом основних іноземних валют можна ознайомитися нижче:
- 1 долар США = 26,2918 грн;
- 1 євро = 30,5774 грн;
- 1 злотий = 6,6536 грн;
- 10 російських рублів = 3,7385 грн;
- 1 фунт стерлінгів = 36,2511 грн.
Повний список виглядає наступним чином:
Як повідомлялося раніше, експерти розповіли "Телеграфу", що під кінець року вартість гривні може сильно змінитися через коливання цін на енергоносії. Вони не виключили, що українська національна валюта може опуститися до 28-29 гривень за долар США.
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