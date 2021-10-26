Долар продовжує зростати, а євро "зависло": курс валют в Україні на 26 жовтня

Національний банк оприлюднив актуальний курс валют.

У вівторок, 26 жовтня, долар США продовжив зростати відносно української гривні, в той час, як інші популярні в нашій країні валюти показують незначні коливання.

Це випливає з даних опублікованих НБУ.

Як вказується в його інформації, американський долар подорожчав майже на 6 копійок, в той час, як євро практично не змінився в ціні.

Польський злотий скинув в ціні три копійки, а британський фунт стерлінгів, як і євро, "завис" на показниках понеділка.

Курс найбільш популярних в Україні іноземних валют у вівторок виглядає наступним чином:

1 долар США = 26,3509 грн;

1 євро = 30,5749 грн;

1 злотий = 6,6218 грн;

10 російських рублів = 3,772 грн;

1 фунт стерлінгів = 36,2496 грн.

Що стосується інших світових валют, то з їх вартістю можна ознайомитися нижче:

Як повідомлялося раніше, Кабмін України на тлі введених в країні коронавірусних обмежень вирішив надати деякі "бонуси" населенню у вигляді збільшення пільг на споживання в "червоних областях" води, світла і газу. Простіше кажучи, жителі найбільш постраждалих від епідемії регіонів отримають збільшення розміру субсидій.